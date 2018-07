Un total de 83 jóvenes participaron ayer en las clases de lanzador y apurridor que la Federación de pólvora de Cangas del Narcea organizó para enseñar a los más jóvenes a lanzar voladores con seguridad. Es el cuarto año de una cita que se lleva a cabo «con voladores sin pólvora», explicó Fátima Fernández, vicepresidenta de la Federación, quien aseguró que de esta forma se garantiza la seguridad. Los voladores, al no tener pólvora, no explotan y no hacen ruido.