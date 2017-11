«Cada ocho horas hay una violación en España. Esto es insoportable» Andrea Martínez, Xaro Menéndez, Eva Irazu, Tini Navas,Alejandra Matallanas y Susana Moral. / ÁLEX PIÑA La Plataforma Feminista d'Asturies convoca una gran marcha por Oviedo mañana en la que se dará a conocer la realidad de la violencia contra la mujer CHELO TUYA GIJÓN. Viernes, 24 noviembre 2017, 02:33

La mujer que encarna 'La Maternidad' de Botero tiene una historia que contar. La de Ana Ozores ya la contó Clarín. Y la de Woody Allen la escribe el director de cine cada día. Pero mañana, las tres esculturas, tres de las más significativas que adornan Oviedo, tendrán voz propia. La que le aportarán las integrantes de la Plataforma Feminista d'Asturies en su gran marcha por la capital bajo el lema 'Yo también', en plena reivindicación del Día Internacional contra la Violencia de Género.

«A partir de las 12.30 nos concentraremos ante el Campoamor. Desde ahí iremos recorriendo la ciudad, con paradas ante algunas esculturas, que contarán su historia», explicó Eva Irazu. Narrarán una historia de violencia machista silenciada, darán el paso «como lo están dando tantas personas en los últimos meses. Por un lado, da pena ver todo lo que estaba ocurriendo, mientras todos miraban para otro lado. Por otro, está bien empezar a visibilizar toda la violencia contra la mujer que sigue oculta».

Irazu utilizó datos oficiales para afianzar esa afirmación: «En España se comete una violación cada ocho horas y una agresión sexual cada hora y media». Lo dijo acompañada de Andrea Martínez, Xaro Menéndez, Tini Navas, Alejandra Matallanas y Susana Moral. Las seis portavoces de una plataforma que aglutina a numerosas entidades y», sobre todo, a muchas feministas a título personal».

Irazu resaltó que esas cifras «son, sin embargo, muy inferiores a las reales. Los expertos dicen que solo se denuncia una de cada seis violaciones. Y, viendo lo que ocurre con las víctimas, no es raro. Se las sigue culpando. Es a ellas a las que se juzga, como se está demostrando estos días en Pamplona».

Se refiere Irazu al juicio contra cinco jóvenes sevillanos, autodenominados 'La Manada' y acusados de una violación grupal a una joven. Además de la agresión se juzga, también, la grabación y la difusión de los hechos que realizaron los acusados. «El sistema sigue agrediendo a la víctima», sentenció.

«Todas sufrimos violencia»

Un sistema que, a juicio de la Plataforma Feminista d'Asturies, sigue facilitando la impunidad de algunos delitos. «La diferencia entre violación y agresión sexual no tiene sentido. Que haya o no penetración no quita que todo sea violencia sexual sobre la mujer».

Una violencia que, aseguran, «todas sufrimos. De una manera u otra, es raro que una mujer no haya sufrido algún tipo de violencia en su vida». De ahí el 'Yo también' que marcará la marcha. «Esperamos que sean muchos los que se sumen. Esperamos acabar con el silencio».