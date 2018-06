Una opositora de Educación, obligada a hacer el examen con su bebé en brazos El IES Aramo de Oviedo fue sede de varios tribunales en las oposiciones de Secundaria de 2016. / Pablo Lorenzana La docente, que dio a luz hace apenas unos días, tendrá que acudir a la prueba si no quiere perder su puesto de trabajo, denuncia Suatea P. SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 23 junio 2018, 02:17

Realizar una oposición con tu hijo recién nacido en brazos. Esta es la situación que vivirá hoy una docente asturiana, que dio a luz hace apenas unos días y que, pese a haber intentado por todos los medios un reajuste de la fecha del examen, se verá a obligada a participar en la oposición en el día establecido para no perder así su puesto de trabajo. Así lo comunicaba ayer el Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea), que denunciará la situación durante la realización de la prueba. «Es alucinante que dar a luz unos días antes del examen no esté considerado como una causa de fuerza mayor para justificar la no presentación al mismo», explican desde el sindicato.

Fue la propia organización sindical la que, tras conocer el caso de primera mano, trasladó a la Consejeria de Educación diferentes propuestas con vistas a evitar que la profesora fuese obligada a acudir al examen en el día establecido sin perder de esta manera su puesto de trabajo. Plantearon, por ejemplo, la ampliación de las consideradas 'causas de fuerza mayor', para así poder cambiar la fecha de la prueba para ella. «Todas las proposiciones y sugerencias fueron rechazadas tajantemente», lamentaron.

Con todo ello, la profesora acudirá hoy a las 9.30 horas al Instituto de La Laboral junto con su bebé, del cual tendrá que hacerse cargo a la vez que realiza el examen, dada la imposibilidad de que éste pueda quedarse al cuidado de otra persona. «Es una situación inédita que no debería suceder. Es ilógico obligar a una madre a acudir con su hijo recién nacido bajo la amenaza de perder un trabajo», criticaban desde Suatea.

Las oposiciones para 630 plazas de profesor de Secundaria y FP será el primer proceso selectivo de «la mayor oferta de empleo público docente de la historia», tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Educación con CCOO, UGT y CSIF el 29 de marzo de 2017 para rebajar la tasa de interinidad al 8% hasta 2022 y que ahora en Asturias llega al 32%. 5.450 docentes (4.764 del cuerpo de profesores de Secundaria y 686 de técnicos de Formación Profesional) está estimado que opten hoy a las plazas, de las que 450 son de libre ingreso y otras 180 serán de promoción interna para docentes de Primaria que quieran pasar a Secuendaria o profesores de Escuelas de Idiomas interesados en obtener plaza en algún instituto.

El conflicto creado por la profesora se suma a una serie de polémicas que han rodeado a estas oposiciones desde su misma convocatoria. De hecho, el pasado jueves la Asociación Nacional de Interinos Laborales (Anil) interpuso una demanda contra esta oferta pública de empleo y solicitó la suspensión cautelar de la misma al considerar que existe una «grave vulneración de los derechos fundamentales», argumentando que esta discriminaba a los docentes indefinidos y laborales con respecto a los interinos.