La oposición tilda de «parche» retrasar la jubilación de los médicos a los 70 años Personal en una de las plantas del HUCA. / ÁLEX PIÑA Salvo Ciudadanos, que apoya abiertamente la medida, los grupos critican que es una solución «a corto plazo» ante la falta de profesionales ELENA RODRÍGUEZ Gijón Jueves, 24 mayo 2018, 02:21

Cada vez son más. La Consejería de Sanidad autorizó el año pasado a 35 médicos a retrasar la jubilación hasta los 70 años bajo dos premisas: que sea voluntario y en especialidades en las que haya dificultades para cubrir sus puestos de trabajo. Pero en un momento de verdaderas dificultades de relevo generacional, el debate vuelve a estar encima de la mesa: ¿es ésta la solución? Preguntados los grupos parlamentarios, la opinión general -salvo Ciudadanos que, aunque crítico con el Principado, apoya abiertamente la medida-, es que «es un parche», «una medida a corto plazo» que no resuelve de fondo la falta de profesionales sanitarios. Aunque cada uno aporta sus matices.

Los más contundentes son los partidos de izquierdas. El portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, tilda de «parche» el retraso del retiro laboral a los 70, «porque no soluciona el problema y la mayoría se jubilará cuando corresponda». Recuerda que «esta medida ya existe, pero ahora se incrementa a puestos de difícil cobertura» y el «error está en la mala planificación de las especialidades».

Andrés Fernández Vilanova, diputado de Podemos, subraya que «retrasar la jubilación solo aplazaría el problema cinco años más. No es solución 'poner un tapón' para que los médicos no salgan del sistema, sino que hay que abrirlo para que entren más». En este sentido, apunta que «las plantillas están diezmadas y si estuviesen más holgadas, estos descubiertos no tendrían tanto impacto». Porque, insiste, «no es que falten profesionales, es que escapan de Asturias por las políticas precarizadoras del Servicio de Salud» y «lo que hay que hacer es atraer capital humano aumentando la inversión en personal, ampliando la plantilla estructural y reorganizando las asistencias». En su opinión, «la prórroga solo sería aceptable en servicios con una situación muy crítica de falta de relevo, tasadísimos y casi seleccionados uno a uno. No puede haber barra libre generalizada ni paraguas para privilegiados».

Más favorables se muestran Ciudadanos, PP y Foro. El parlamentario de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé considera que, aunque al gobierno socialista «hay que ponerle un muy deficiente en gestión de recursos humanos», es un «sinsentido jubilar forzosamente a los médicos a los 65 años cuando acumulan un enorme caudal de motivación, experiencia, conocimientos y contactos de los que la sanidad pública no debe desprenderse unilateralmente».

«Un sistema más sensible»

Foro también apoya la prórroga y considera un «error» que Areces rebajara de los 70 a los 65 la edad de jubilación. Ahora bien, la presidenta del partido, Cristina Coto, indica que «son necesarias medidas complementarias como incrementar y estabilizar la contratación de facultativos mediante la convocatoria y ofertas públicas de empleo (OPEs), periódicas y regulares; sacar las plazas vacantes, aumentar las plazas de Médico Interno Residente (MIR), recuperar la docencia en los hospitales asturianos que la perdieron y la mejora de las condiciones laborales de los facultativos, que sufren cupos y horarios insostenibles».

Similar es la opinión del PP. Su portavoz de Sanidad, Carlos Suárez, indica que la medida de 2009 de jubilar a los médicos a los 65 «obedeció al interés de retirar a jefes de servicio incómodos y ahora estamos pagando las dañinas consecuencias». El primer paso, por tanto, «es derogar ese decreto». «Alargar la edad de retiro es la única medida a corto plazo», añade, aunque «no va a solucionar el problema si no se amplían las plazas MIR y se fidelizan a los médicos con contratos, incentivos económicos y de conciliación -hay fijos que renuncian a su plaza en lugares como Jarrio-, méritos en el acceso a la plaza y OPEs».

Carmen Eva Pérez, portavoz de Sanidad del PSOE en la Junta, insiste en que para articular la prórroga tiene que haber voluntariedad y falta de profesionales en esa especialidad. «Para nada es algo generalizado» y apunta que «el sistema asturiano es más sensible, pues el 98% del cupo pediátrico está atendido por pediatras en Primaria y solo ocurre en Asturias. En otras comunidades lo atienden médicos generalistas y solo hay pediatras en los hospitales». Esto hace que ante la falta de profesionales el territorio sea más dependiente, pero «también la atención es de mayor calidad». Comparte que hacen falta plazas MIR y renovar la docencia en los hospitales comarcales, como se le ha pedido al Gobierno central, «que todo lo pospone para 2019».

En los sindicatos, hay diversidad de opiniones. El Simpa indica que «es pan para hoy y hambre para mañana, es demorar el problema más tiempo y no todos aguantan hasta los 70 años»; CC OO plantea que la ley se quede como esté y «no haya café para todos»; UGT dice que «como medida provisional está bien» pero se pregunta «¿qué pasa con el resto del personal estatutario?», mientras que Sicepa no ve razón para «perder a excelentes profesionales que pueden aportar» y Usipa pide «contar con los médicos y sentido común. Que no se les deniegue donde hacen falta y a otros se les pida in extremis cuando no es tan vital».