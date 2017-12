Opositores a auxiliar educador impugnan las preguntas de la prueba Los opositores, en la presentación de las impugnaciones. :: P. UCHA ELCOMERCIO.ES Sábado, 2 diciembre 2017, 01:37

Un grupo de opositores que se presentaron al proceso selectivo para la provisión de plazas de auxiliar educador entregaron ayer, en la Oficina de Atención al Ciudadano que tiene el Principado en Gijón, una serie de impugnaciones relativas al examen. Los afectados explicaron que las cuestiones planteadas en la prueba, que tuvo lugar el 25 de noviembre, no se correspondían con su formación ni con las tareas que atañen a un auxiliar educador. «La consecuencia es que va a obtener trabajo gente que no tiene conocimientos como auxiliar educador», indicó una portavoz de los opositores. Este colectivo, que agrupa a unas 300 personas, estudia convocar una concentración con el objetivo de que su reivindicación llegue a más afectado «que quizá no saben que nos estamos organizando».