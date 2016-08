Izquierda Unida decidirá tras el verano si abandona el equipo de gobierno de Llanes

Un hecho puntual, que algunos califican de «anecdótico», como la presencia del edil Alfonso Miyares el domingo entre el grupo de personas que rompió la valla de la finca donde se encuentra emplazado el monasterio de San Antolín, ha generado la mayor crisis interna entre las cuatro formaciones políticas que integran el equipo de gobierno de Llanes (Foro, PP, Vecinos por Llanes e IU). Y el malestar no viene solo generado por la actuación de Miyares sino, por las reacciones posteriores a este hecho y también por algunas acciones previas.

El jueves Foro Asturias emitía un comunicado en el que criticaba duramente la conducta de su compañero de gobierno en Llanes, la cual calificada de «impropia de un cargo público», y exigía a Vecinos por Llanes, formación a la que pertenece Miyares, que asumiese «responsabilidades políticas» por este hecho. Pero en el comunicado Foro también decía lo siguiente: «No vamos a seguir consintiendo faltas de respeto y, mucho menos, faltas a la legislación vigente por formar parte de un mismo gobierno en el que resulta complicado trabajar. Sacar iniciativas y proyectos adelante casi nunca es un camino fácil. La disparidad de opiniones debe canalizarse a través del diálogo y la negociación, y nunca se ha de permitir una sola infracción a la Ley y al estado de derecho. No seguiremos cediendo ante un populismo que no respeta las normas más elementales de convivencia que rigen en nuestra sociedad».

Estas palabras han causado un importante malestar en el seno de dos de sus socios de gobierno, como son Vecinos por Llanes e Izquierda Unida. De hecho el concejal de IU en el Consistorio llanisco, Javier Ardines, avanzaba ayer que en unas semanas, una vez pase el verano y se aprueben los presupuestos municipales para este ejercicio, que se llevarán a pleno en unos días, «Izquierda Unida valorará si sigue en el gobierno de Llanes».

«De la Llana tiene la misma forma de gobernar que Campillo», considera Ardines

«Lo ocurrido se ha sacado de contexto. Pido respeto para Miyares», dice el alcalde

Ardines apunta que la formación debe analizar «muchas cosas que no nos gustan» de la acción de gobierno del Ayuntamiento para decidir si sigue formando parte del ejecutivo local o lo abandona. De hecho este edil confiesa que hace unos meses puso y su cargo y las concejalías que ocupa a disposición del alcalde, debido a las tensiones existentes con Foro y a las dificultades que encontraba para gestionar las carteras que se le han asignado, pero Enrique Riestra le pidió que continuase, tal y como hizo.

«Nosotros estamos aquí para gestionar, no para tragar sapos. Hacer política en Llanes es muy complicado cuando existen muchos intereses económicos. En IU no descartamos una rotura del equipo de gobierno porque vemos que la teniente de alcalde de Foro, Marián García de la Llana, tiene la misma forma de gobernar que la exalcaldesa Dolores Álvarez Campillo, y nosotros entramos en el gobierno municipal para cambiar cosas. Para que se siga igual pero con otra careta preferimos no estar dentro», asegura un molesto Javier Ardines.

El de Izquierda Unida estuvo presente el domingo cuando se produjo la rotura de la valla de San Antolín tras la presentación de la asociación cultural La Volantina y quiso dejar claro que «Alfonso no fue la persona que rompió la verja». Sobre lo sucedido el domingo valoró que «a mí también me invitaron a pasar con ellos a la finca pero les dije que no me iba a suicidar porque cuando tienes un cargo público no debes participar en ese tipo de acciones».

Petición de cese «surrealista»

En Vecinos por Llanes también existe un importante malestar por el comunicado de Foro Asturias, aunque por el momento la agrupación no quiere realizar valoraciones públicas a este respecto antes de que se trate este asunto y lo sucedido en San Antolín en el seno del próximo consejo vecinal de la organización, del que también saldrá la fecha y las cuestiones a tratar en la siguiente asamblea del colectivo.

El alcalde llanisco y miembro de esta agrupación, Enrique Riestra, consideraba ayer que «lo ocurrido en San Antolín se ha sacado de contexto, y que el PSOE pida el cese inmediato de Miyares es algo surrealista» cuando cargos públicos de este partido en Llanes no han dimitido pese a estar investigados por la Justicia. «Pido respeto para Alfonso Miyares. El que se saque de madre lo ocurrido el domingo es un síntoma evidente de que hay intereses a los que molesta Vecinos por Llanes. Podremos cometer fallos, pero nadie nos puede tachar ni de corruptos ni de deshonestos, que son los calificativos habituales que se emplean para los partidos tradicionales», recalcó el alcalde.

Por último Riestra incidió en que «lo que de verdad es un hecho grave es que esté cerrado el acceso a un monasterio del siglo XIII declarado Monumento Nacional, cuando debería estar abierto para que la gente pueda contemplarlo». «San Antolín es algo que tenemos que conservar y hay que trabajar en esa línea. Y que el PSOE diga ahora que hay que recuperarlo nos parece bien, pese a que podían haberlo hecho durante los 28 años que gobernaron en Llanes, desde el Principado o cuando gobernaron en Madrid», considera el alcalde.