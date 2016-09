«Somos de los pocos concejos que trabaja seriamente en promoción turística»

Charo Fernández Román hace balance de este mandato, su segundo como alcaldesa de Ribadesella y el último, como ella misa reconoce. Pero esta mujer «un poco rebelde», busca en estos dos años y medio que le quedan de cargo público mejorar la calidad de vida de los riosellanos. Para ello quiere dejar cerrada una solución definitiva a la falta de aparcamiento, trabajar para que el número de turistas en temporada baja y media aumente o incrementar la seguridad con servicio de Policía Local en las noches del verano.

Estamos al final del verano y Ribadesella es uno de los municipios turísticos por excelencia de Asturias. ¿Qué valoración hace de esta campaña?

Tanto por los datos de la Oficina de Turismo como por los que nos reportan los comerciantes, alojamientos y hosteleros los datos son espectaculares. El año pasado empezó a ser bueno, pero este superó con creces todas las expectativas. Y algo que nos gusta más es que el verano empezó antes y se está alargando. De hecho este pasado fin de semana todavía se vio muchísima gente en Ribadesella. Eso es bueno para todos. Cuanto más se alarga la temporada más se alargan los contratos y mejora la economía local. Ribadesella es de los pocos concejos que está trabajando seriamente en promoción turística a un nivel bastante alto, y eso se tiene que reflejar en los datos de ocupación y de negocio. Trabajamos para traer gente a Ribadesella, para que consuma en Ribadesella y mejorar la calidad de vida de los riosellanos.

POLÍTICA «En dos años yo no voy a estar aquí. A la política se viene con las maletas hechas» APARCAMIENTO ROTATORIO «Nuestra idea es dejar aparcamiento rotatorio y para carga y descarga en la calle Comercio» SEGURIDAD «Ribadesella necesita tener servicio de Policía Local por la noche durante el verano, algo que no hay» DESCENSO DEL SELLA «En los dos años que voy a seguir ni se va a volver a acampar en el Malecón ni va a haber acampada libre»

El Descenso del Sella es uno de los eventos principales del año. ¿Como valora esta última edición y el cambio de tendencia de esta fiesta?

El Sella está yendo sin que nadie lo fuerce hacia unos caminos que, en mi opinión, son los correctos. Hacia el origen de la fiesta. Este año se demostró que puede disfrutar todo el mundo, independientemente de las edades. En esta edición intentamos que no fuese solo dos o tres días, que hubiese una Semana Grande del Sella, y creo que se consiguió. La gente con la que hablé, tanto con habitantes de Ribadesella como veraneantes habituales, además de los empresarios, quedaron bastante satisfechos de esta edición. Hemos ido probando estos años diferentes medidas para mejorar la fiesta, con críticas y dificultades, pero se ha demostrado que hacia donde íbamos era la dirección correcta.

¿Valoran aplicar alguna novedad organizativa de cara al 2017?

Hay aspectos que se pueden mejorar. Pero lo que tengo claro es que en los dos años que yo voy a seguir aquí no se va a ir hacia atrás en las medidas que ya hemos tomado. Ni se va a volver a acampar en el Malecón, ni se va a permitir la acampada libre, ni se va a hacer una serie de cosas que pide alguna gente, aunque también hay que decir que cada vez son menos. Lo primero es garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de las Piraguas. El modelo está cambiando de manera natural y hacia ahí tenemos que ir. No lo cambiamos nosotros. Yo no concibo que no se pueda ir a la playa el día después de Piraguas, como ocurría hace seis años. Hay que intentar recuperar la normalidad. Que sea una fiesta de la que pueda disfrutar todo el mundo.

Por sus manifestaciones parece que tiene decidido que su etapa al frente del Ayuntamiento de Ribadesella acaba con este mandato.

Dentro de dos años yo no voy a estar aquí. A la política se tiene que venir con las maletas hechas. Es algo circunstancial. Considero que todo el mundo, en un momento de su vida, debería ocupar un cargo público. Pero es una experiencia que en estos momentos no es agradable. El desprestigio al que nos someten tanto a nivel personal como profesional a los que nos dedicamos a esto, hace que la gente que se dedica a la política no sea la mejor. Y eso también te condiciona de cierta manera. Te preguntas qué demonios haces aquí si estás perdiendo la vida y se están poniendo en duda muchas cosas a nivel personal, cuando te metes en esto porque crees que las cosas se pueden hacer mejor y de otra manera. A nivel personal tomo esta decisión no por cansancio, sino por hartazgo por cómo tratan a los políticos.

¿Tan mal vistos siente que están los políticos?

No digo que no haya corrupción en la política, pero también la hay entre los fontaneros. La corrupción es algo que está implantando en la sociedad en España. Se nos señala a los políticos y ya somos corruptos desde que accedemos a un cargo público y eso no es justo. Que me critiquen por las medidas que se toman me parece bien, pero que estén siempre con la lupa no me parece ni justo ni ético. Al final vamos a llegar a una situación en la que los que se metan en la política sea gente a la que le dé igual una cosa que otra y no tenga nada que perder y no debe ser eso.

¿Y qué le hace seguir hasta acabar este mandato?

En esta legislatura conseguí un equipo que lo está dando todo y por ellos y por la gente que nos votó sigo aquí, porque la legislatura no está siendo agradable ni a nivel personal ni a nivel político. Pero creo que tengo que seguir e intentar hacer las cosas lo mejor posible en los años que me quedan. Después aquí no voy a estar, volveré a mi anterior profesión de consultora turística. Pero si alguno de mi equipo decide seguir yo voy a estar detrás y a su lado. De eso no hay ninguna duda.

En lo que llevamos de mandato uno de los momentos más difíciles para usted como alcaldesa fue la decisión de Verónica Blanco de abandonar el grupo municipal de Foro para ejercer como concejal no adscrita.

Ahí te das cuenta de la basura de la política. Quizás es que los que venimos de fuera nos metemos en política con cierta ingenuidad y no vemos las cosas venir, y tenía que haberlas visto venir. Cuando en febrero se empeñaron en que me reúna con el PP para que me pasase a ese partido y yo dije que no, estoy convencida que ahí se preparó toda la jugada. Y creo que el tiempo me está dando la razón. Ahora mismo Verónica Blanco es PP. Actúan de manera conjunta y ella va a los actos del PP. El tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. Lo que me parece falto de ética es no haberse ido en su momento. ¿O es que hicieron la jugada para conseguir un tercer concejal del PP que las urnas no les iban a dar? No me parece ético, pero es lo que hay y cada uno tiene que responder por lo que hace.

¿Y con Foro Asturias cómo es la relación?

El partido está más centrado en el parlamento regional, que en los municipios.

Uno de los problemas habituales de Ribadesella en el verano es el de la falta de aparcamiento. Una de las iniciativas en las que está trabajando el Ayuntamiento para darle una solución es la construcción de un aparcamiento en altura. ¿Cómo va su tramitación?

Acabó la exposición pública tanto el proyecto del aparcamiento como el espacio de la concesión. No se presentó ninguna alegación. Esperamos que a lo largo de septiembre nos concedan la concesión, y en función de los años que nos cedan ese espacio estudiaremos el modelo de gestión. Si será municipal o se dará a una empresa ligada a la construcción del aparcamiento. Queremos es que el aparcamiento quede integrado en el entorno, que sea lo más atractivo posible y que no suponga cortar el desarrollo de toda esa zona.

¿Se marcan algunos plazos para tenerlo listo?

Ya no me marco plazos. Me los marqué con el Plan General y estamos como estamos. Ya sé que es imposible que para el próximo verano esté, pero sí me gustaría que pueda estarlo para el siguiente, aunque tampoco es algo que me preocupe inaugurar yo. Lo ideal sería que se pueda hacerlo en esta legislatura, pero si por hacerlo de la mejor manera le toca inaugurarlo a otra persona no me importa.

¿Valoran implantar alguna medida del estilo de zona azul o aparcamiento rotatorio en alguna calle de la villa?

Es algo que valoramos ligado al proyecto del aparcamiento. La calle Comercio tiene que cambiar. No puede seguir estando como está. Nuestra idea es dejar estacionamiento en cordón en esa calle y que sea para carga y descarga y de aparcamiento rotatorio. Hay otras zonas en las que se tiene que dejar de aparcar, como es el la zona del muelle hacia el paseo de la Grúa. También en la subida de Villar y Valle, que es muy estrecha. Serían cerca de 100 las plazas de aparcamiento que tienen que desaparecer. Todo eso lo podremos hacer cuando tengamos alguna alternativa. Este año se utilizaron la parcela del tanatorio y la de la parte alta de El Fuerte, que únicamente se llenaron la semana de Piraguas, y creo que en El Fuerte hasta había huecos. Con eso quiero decir que estamos acostumbrados a aparcar justo en frente de al lugar al que vamos. En Ribadesella hay donde aparcar, aunque en el centro es más complicado.

La mejora del puente de Ribadesella es otra reclamación de este equipo de gobierno. ¿Hay alguna novedad?

Se va a acometer por fin una reforma en el puente de Ribadesella. Es un proyecto que no es nuestro pero se nos escuchó. Es del Estado. No se va a hacer un puente nuevo ni una reforma del tablero, pero sí una unificación de las aceras en el lado que da al puerto deportivo. La obra requiere la adecuación y ordenación de los dos extremos del puente. El proyecto lo están coordinando ya con Puertos del Principado.

Lo que sí han conseguido después de mucho esfuerzo es que se vaya a señalizar la cueva de Tito Bustillo.

Ribadesella y la cueva de Tito Bustillo están continuamente postergadas, y para nosotros es un agravio comparativo ver que hay otras cuevas y otros elementos de menor entidad que Tito Bustillo que están señalizados en la A-8. Incluso Ribadesella tampoco está adecuadamente indicada. Por ello planteamos a Carreteras la posibilidad de que ellos nos dieran el permiso, saltando por encima del Principado, y pagando el Ayuntamiento la señal. Tenemos ya el permiso y la señal ya está encargada. Se colocará en las próximas semanas y señalizará no solo Tito Bustillo, también Ribadesella.

¿Qué proyectos quieren acometer antes de que acabe el mandato?

Tenemos que abordar el traslado del almacén de obras y sacarlo de la Mediana y llevarlo al polígono en los próximos meses. Acometer el asunto del tanatorio. Hemos de seguir tramitando el aparcamiento y el Plan General, que lo puso patas arriba un informe de Cultura. Si no tenemos lo aprobado antes de que acabe la legislatura sería un fracaso tremendo. Se va a cambiar en las próximas semanas el juzgado del paz del hospitalillo a la primera planta de la casina. Seguimos reagrupando los servicios en una misma zona de Ribadesella. Hemos renovado el archivo municipal y ahora está todo centralizado y ordenado en la parte baja de la casina. Se puso el telecentro en la planta baja de la Casa de Cultura y se están haciendo obras en el bajocubierta para hacer talleres para los niños de una franja de edad más baja que la del espacio joven. Se reubicará la Escuela de Música a unas mejores instalaciones. Nos queda la zona de desembarque de canoas, que queremos acometer el año que viene y la senda costera. También tenemos prevista la recuperación de la escuela de Alea, la remodelación del puesto del Salvamento o de la rotonda de la calle Manuel Caso de la Villa, entre otras actuaciones.

¿Habrá presupuestos este año?

Los presentamos en otoño y los rechazó la oposición. En agosto les hemos presentado otro adaptado, pero casi va a ser una cuenta de resultados, porque cuando apruebas un presupuesto en septiembre y octubre ya está todo gastado. Nos hubiese gustado sacarlos adelante antes pero se contaminó políticamente todas las negociaciones con las diferentes elecciones nacionales. En lugar de mirar lo que se podía hacer en Ribadesella se miró desde Madrid y con quién se juntaba cada uno. Ahora todos los grupos tienen la adaptación del presupuesto, incluso se han incluido algunas medidas que se habían pedido por su parte. Quedamos en sentarnos a negociar a lo largo de septiembre. Pero si antes de octubre no se aprueban seguiríamos con la prórroga presupuestaria lo que queda de año.

Tienen en marcha la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. ¿Qué buscan con estos cambios?

Llevamos negociando con los trabajadores y los representantes sindicales casi dos años. Pretendemos que se ajuste la realidad a las necesidades del Ayuntamiento y ahora mismo necesitamos más personal. Un ejemplo es que Ribadesella necesita tener Policía Local por la noche durante el verano, algo que ahora mismo no hay. Y necesitaríamos también tener algún efectivo más. Ahora el servicio acaba a las 21.30 horas y eso es un problema importante.