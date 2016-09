6.000 voces corean al Dúo Dinámico en Llanes

No cabía ni un alfiler. Con nardo en la solapa y de riguroso negro saltaban el pasado sábado al escenario de la Noche de las Décadas Manolo y Ramón, más conocidos como el Dúo Dinámico. La espectación era absoluta. En el recito se llegaron a reunir hasta 6.000 personas, de todas las edades y procedencias, que no dudaron en corear todos los éxitos de estos polifacéticos intérpretes y compositores. Y ellos no defraudaron.

Con su 'Resistiré' abrieron y cerraron una actuación de algo más de hora y media y en la que no faltaron sus 'chicas' con el 'Lolita Twist' y 'Oh! Carol' o ese primer amor de 'Quince años'. Le cantaron al 'Amor de verano' y así llegó el final de una cita musical con el pasado, en la que repasaron sus éxitos en el cine o sus composiciones para artistas como Julio Iglesias o citas tan relevantes como el festival de Eurovisión y aquel exitoso 'La la la'. El público se mostró entregado y no paró de interactuar con el grupo, que se despedía de las fiestas de la Guía de Llanes con un conciso «volveremos».