Surfistas auxilian a un hombre en un acantilado de Llanes

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Llanes y el Grupo de Rescate, con el helicóptero medicalizado del organismo autónomo, rescataban a un hombre de avanzada edad que quedó enriscado en una roca en la playa llanisca de Palombina, en Celorio. Llegaron alertados por un grupo de surfistas, que se encontraban dando clases en la mañana de ayer domingo con la escuela www.llanes.surf. El monitor, Diego Suárez, se percató de la presencia del bañista pero «en un primer momento no noté que estuviera en apuros». Poco después, alertado por otras personas presentes, decidió acercarse hasta él. Al llegar «comprobamos que se encontraba muy magullado y desorientado y procedimos a auxiliarle». Según explicó Suárez «el hombre estaba desorientado y no conseguía ni decir con exactitud su edad». Pensando en que podía ser víctima de los nervios, decidió tranquilizarle con alguna broma. «Le pregunté, para quitarle hierro al asunto, si había ido a por percebes y dijo que estaba buscando quisquillas, pero no sabemos si era cierto o no», narró el surfista llanisco.

Con la ayuda de otros compañeros consiguieron bajarlo de las rocas y trataron de subirlo a una tabla para evacuarlo.

«Estaba sangrando por el hombro y la rodilla y decía sentirse muy mareado. Había tragado mucha agua y estaba muy débil. Como no podía colaborar se nos hizo imposible mantenerlo en la tabla para sacarlo», detalló el rescatador. Fue entonces cuando llamaron a los equipos de emergencia. «Nos encontrábamos a la derecha del todo de la playa, en la zona donde hay mucha corriente», comentó. Además la marea estaba subiendo y las olas les rompían con fuerza.

Hipotermia

El afectado, un varón de ochenta años –según indicaron en el SEPA– y residente en Celorio, fue evacuado al Hospital de Arriondas con síntomas de hipotermia. A lo largo de la tarde recibió el alta médica.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.16 horas. «Los bomberos y la Guardia Civil llegaron primero y, posteriormente, apareció el helicóptero». También se comunicó lo sucedido a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al SAMU. El hombre fue rescatado mediante una operación de grúa con la aeronave del SEPA, que lo trasladó al aparcamiento de Borizu, donde se encontraba ya una ambulancia de soporte vital básico. Tras ser estabilizado fue evacuado en la aeronave al hospital.