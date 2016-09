Foro descarta alcanzar un gran pacto de centro-derecha en Ribadesella

La alcaldesa de Ribadesella ha descartado el gran pacto de centro-derecha que le han propuesto PP y la edil No Adscrita. Charo Fernández no está dispuesta a negociar con quien rompió la mayoría absoluta conseguida por Foro Asturias en las elecciones municipales de 2015. Negó que su posición se deba a rencillas políticas o personales y afirmó que solo lo hace por «coherencia y dignidad, dos palabras que parece no abundan en política, pero que dan respuesta a lo que nos pide nuestra gente», afirmó.

La regidora se mostró abierta a sacar adelante las cuentas municipales con aquellos grupos «que nos quieran apoyar», pero no comparte las «desacertadas conclusiones e interpretaciones» electorales realizadas por el presidente de los conservadores riosellanos. «Lo que votaron los ciudadanos fue un gobierno de Foro con mayoría absoluta. Eso fue lo que nos dieron, mientras que al PP le dieron el peor resultado de su historia. Así que no pretendan arrimarse ahora a nosotros interpretando erróneamente lo que los riosellanos dijeron a través de las urnas, dos cosas que no son comparables y que es motivo de risa», contestó Fernández Román.

Foro Ribadesella está dispuesto a negociar los presupuestos con el PP, pero nunca con Verónica Blanco, la concejala No Adscrita que les quitó la mayoría absoluta, «traicionando al partido». «Con ella no nos vamos a sentar a negociar ni el presupuesto ni nada porque lo que tiene que hacer, si tiene un poco de dignidad, es dejar la concejalía que es lo que haría cualquier otra persona con un poco de ética», añadió la alcaldesa.

La propuesta presentada por Pueblu es «seria y coherente», apunta Fernández Román

Sin embargo, tras reunirse con PSOE y PP, Charo Fernández cree que ninguno de los dos grupos pretende aprobar los presupuestos de este año, «porque así nos lo han dejado claro al no presentar propuestas ni haberse estudiado las nuestras». En el lugar opuesto situó a Pueblu, formación que según la regidora sí se estudió el proyecto presupuestario de Foro, presentando una propuesta «seria y coherente» concretada en 17 puntos. Por ese motivo, este miércoles se volvía a reunir con sus dos concejales para «concretar los puntos en los que estamos de acuerdo e intentar alcanzar un acuerdo», añadió la alcaldesa.