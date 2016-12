«Me ha defraudado el trato con los habitantes y las áreas de influencia»

Ayer la mitad de los alcaldes asturianos convocados al patronato optaron por no ir. En el caso del regidor de Peñamellera Baja tenía otros compromisos que requerían su presencia, pero José Manuel Fernández tampoco esconde que ya ha perdido el interés por asistir a este tipo de citas. Lleva como alcalde desde 1999 y asegura que en los últimos años acudir a los patronatos «ha sido una pérdida de tiempo». «Me ha defraudado el Parque con el trato que dan a los municipios asturianos que estamos dentro y a sus habitantes», indica. «Yo siempre he defendido el Parque Nacional y esta marca como la mejor, pero un concejo como el nuestro en el que los propios vecinos pidieron la ampliación del territorio en el espacio protegido no se merece que lo dejen sin ayudas», señala.

Fernández asegura entender que cada vez los Picos despierten una menor ilusión, tanto a vecinos como a gobernantes de los concejos que forman parte de este territorio. E insiste que «se debe compensar» a los habitantes de estos municipios con restricciones para que se planteen permanecer en el territorio.