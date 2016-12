Pando ve posible llegar a un acuerdo con Muebles Pacoli que evite los tribunales

El Ayuntamiento de Colunga tiene ahora la última palabra en el pago de su indemnización a los propietarios de Muebles Pacoli por el derribo de la nave, el pasado mes de marzo, tras 16 años instalada en una finca particular con la pertinente licencia municipal y el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). La abogada de los dos hermanos propietarios del negocio solicitó esta semana en el Ayuntamiento de Colunga una reunión con el alcalde, el socialista Rogelio Pando, y los técnicos municipales de Urbanismo para intentar llegar a un acuerdo en cuanto al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Según explicó uno de los propietarios, «si no arreglamos no iremos al juzgado para iniciar las correspondientes acciones legales». En el Ayuntamiento de Colunga, el alcalde explicó ayer que «no he visto aún la petición», pero manifestó que «estaré encantado de recibirles y tengo toda la voluntad de llegar a un acuerdo, si es en una primera reunión mejor que en la segunda. Sería ideal que hubiera un acuerdo».

Pando evitó dar cifras porque «no sé a cuánto puede ascender pero lo solucionaremos». Por su parte, la familia tampoco quiso adelantar su petición tras haber recopilado las valoraciones realizadas por diversos técnicos tras la demolición de la nave.

El almacén-exposición de Muebles Pacoli se construyó en el año 2000 con la autorización del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, y el consentimiento de la CUOTA, pero se levantó sobre un suelo calificado de interés agrícola y un particular lo denunció ante los tribunales. Desde aquello se sucedieron las sentencias judiciales contrarias tanto a la postura consistorial como de la parte empresarial. El Tribunal Supremo incluso ratificó en 2012 el dictamen de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anulaba el Plan Especial aprobado en 2004, ya con un gobierno municipal socialista, para legalizar y permitir esta construcción.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Colunga, PP y Foro, ya temían el pago de indemnizaciones en septiembre tras hacerse efectivo el derribo de la nave de Muebles Pacoli. Así lo advirtieron tanto el portavoz del PP, Máximo Villar, como su homólogo de Foro Asturias, Miguel Hornillos. E incluso el propio alcalde, Rogelio Pando, expresó sus temores en los plenos de octubre y noviembre respecto a este pago, consecuencia directa de la gestión urbanística del concejo, y, por este motivo, se mostró «prudente» con el gasto municipal. Ahora, según dijo, está pendiente de aprobar el presupuesto de 2017.