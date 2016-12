El PSOE valora denunciar «al gobierno llanisco por no tratar de minimizar los efectos del Kaype»

El PSOE de Llanes ha presentado un escrito en el registro municipal para saber si el Consistorio ha llevado a cabo un informe técnico sobre la posible legalización de una parte de las obras de ampliación del hotel Kaype -las realizadas en la parcela calificada como suelo urbano consolidado-, tal y como solicitaron los socialistas el pasado mes de julio. En caso de que el gobierno local no haya encargado dicho informe técnico, el portavoz del PSOE de Llanes, José Herrero, ya avanza que valorarán «pedir vía judicial responsabilidades al equipo de gobierno llanisco por no hacer todo lo que está en su mano para minimizar los efectos que la demolición de la ampliación de Kaype pueda tener en las arcas municipales».

Herrero indica que, «al margen de lo que pueda decir la juez, el PSOE pidió un informe sobre la posible legalización de una parte de las obras del Kaype hecho por los técnicos municipales, porque de decir dicho documento que se pueden legalizar sería posible intentar reducir la indemnización en tres o cuatro millones de euros». El hotel ya avanzó hace unos meses al Ayuntamiento que le reclamaría 15,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por concederle dos licencias municipales entre finales de 2012 y principios de 2013 para realizar estas obras, unos permisos que fueron después anulados por los tribunales.

Desde el PSOE señalan que «si el equipo de gobierno no ha encargado ese informe ha podido incurrir en alguna irresponsabilidad», y, de ser así, creen que deben ser los jueces los determinen si realmente existe.

El portavoz de los socialistas llaniscos también se pronunció respecto a la decisión del gobierno local de no recurrir el último auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo. En este escrito la juez rechazaba la posibilidad de legalizar una parte de las obras de ampliación del hotel y para ello se apoyaba en la sentencia del TSJA que anulaba la licencia de obras e instaba a demoler todos los trabajos realizados con aquel permiso municipal.

La edil de Urbanismo, Marián García de la Llana, explicaba el miércoles que tras estudiar los servicios jurídicos el auto en profundidad habían considerado que era «muy tajante», y que recurrirlo «solo iba a servir para alargar el proceso y aumentar los gastos judiciales del Ayuntamiento».

Al PSOE de Llanes no le extraña esta decisión. «El cuatripartito ha hecho estrategia política con el Kaype y todos sus movimientos han sido en contra de solucionar el problema y minimizar los gastos a los que pueda tener que hacer frente el Ayuntamiento». «El alcalde ya ha demostrado que no pretende defender los derechos del Consistorio, sino que lo que quiere es que se tire el Kaype y que haya que pagar la máxima indemnización posible», manifestaba Herrero, recordando una frase del alcalde del pasado verano cuando manifestó que «algún día, espero que más pronto que tarde, veremos el Kaype demolido. Hay que derribarlo sí o sí».

Los socialistas añaden que «el cuatripartirto tumbó en octubre de 2015 todo el PGO que habíamos aprobado inicialmente». «Si en lugar de hacer eso hubiesen atendido todas las alegaciones que se presentaron ahora tendríamos el plan aprobado y una herramienta a la que agarrarnos para intentar que no hubiese demolición ni indemnizaciones». «Ha pasado más de un año desde entonces y no tenemos nada», lamenta, y añade que el actual «es el escenario que ellos deseaban para acosar al PSOE, no para defender los intereses de los llaniscos. Si hubiesen tenido de verdad interés (en esto último) habrían puesto más de su parte».

A Herrero también le extraña que ahora el gobierno local indique que recurrir el último auto acarreará más gastos judiciales para las arcas municipales. «Ahora dicen que recurrir aumentará los gastos judiciales, pero cuando la Audiencia sobreseyó la causa contra siete personas por las licencias, entre ellos yo y varios técnicos del Ayuntamiento sí que recurrieron y no les parecía que aquello aumentaba los costes», critica el del PSOE. Y avanza que los socialistas también valoran acudir a los tribunales para pedir que el equipo de gobierno asuma los gastos judiciales de los concejales del PSOE de esta y la pasada legislatura por denuncias como la de psoble prevaricación administrativa en la concesión de los permisos del Kaype u otras interpuestas por el ejecutivo local que han quedado desestimadas.