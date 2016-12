La contratación del equipo redactor del PGO, en unos días

La teniente de alcalde, Marián García de la Llana, anunció ayer que «en unos días» saldrá a licitación el pliego de condiciones técnicas y administrativas para la contratación del equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes. «Este año es lo más urgente del presupuesto», aseguró. Según dijo, «el pliego está prácticamente hecho, a punto de salir, será cuestión de una firma y de darle los últimos retoques». La responsable del urbanismo llanisco manifestó que dada la amplia documentación que exigirá esta convocatoria, el Ayuntamiento de Llanes ha previsto dar un plazo más extenso para «que puedan presentar todos los requisitos que exigimos». No obstante, la primera edil en funciones manifestó que «espero que sea antes de mediados de año».

Una vez que se hayan presentado todas las candidaturas, se reunirá el tribunal correspondiente y «ya saldrá de ahí el equipo redactor del Plan General». Marián García de la Llana no quiso adelantar cuánto tiempo puede tardar Llanes en tener este documento ni si estará listo al final de esta legislatura. «La consejera de Infraestructuras dice que sí pero los técnicos me dicen que no así que vamos con cautela», dijo.

La edil aseguró que esta inmersa estos días en la elaboración del Presupuesto para el 2017 y advirtió de que «todavía hay concejalías que no presentaron informes y estoy esperando que emitan sus partidas de inversión y borradores». En este sentido, anunció que «lo requeriré por tercera vez por escrito» y sino «entenderé que los del 2016 estaban bien y que no hay más que añadir».