El gobierno llanisco culpa a los técnicos del retraso en la demolición del Kaype

El alcalde llanisco, Enrique Riestra, y la edil de Urbanismo, Marián García de la Llana, echan balones fuera en el caso Kaype tras el apercibimiento de la juez al regidor municipal en el auto que se hizo público ayer y que le considera a él «órgano responsable de la ejecución de la sentencia» que ordena la demolición de la parte ampliada del hotel Kaype. Por este motivo por el que le advierte de que si no cumple con los plazos previstos para acatar el fallo será apercibido con multas de 150 a 1.500 euros. Tanto Riestra como De la Llana culparon ayer del incumplimiento del dictamen a la arquitecta y al secretario municipal.

Según el regidor llanisco, los técnicos son «de quienes dependo y dependen las decisiones judiciales», y afirmó que estos trabajadores municipales «no informaron en tiempo y forma». El alcalde, que está de vacaciones, realizó estas valoración a través de un comunicado que leyó la edil de Urbanismo y alcaldesa en funciones, en alusión al auto de Pilar Martínez Ceyanes, la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, que se emitió el martes.

De la Llana, advirtió de que envió una providencia a ambos técnicos para que entreguen al Ayuntamiento de Llanes una copia de los informes que les solicita la jueza en el plazo de siete días. García explicó que «el informe de la arquitecta será el que marque la demolición» y comentó que esta funcionaría «tenía que haber informado de algo que no informó y ahora tiene consecuencias». Según dijo, «a esta funcionaria se le dio orden expresa de emitir un estudio técnico para que la TAG de Urbanismo pudiera sacar el suyo basándose en las cuestiones técnicas» pero, según la edil, «el documento de ella no fue lo suficientemente claro y la TAG no tuvo elementos de valoración para resolver».

De la Llana cree que la funcionaria actuó con intención de dilatar los plazos del derribo

La edil asegura que «si la propiedad no ejecuta el derribo, lo hará el Ayuntamiento»

Marián García de la Llana criticó así que la funcionaria «nos dio un informe que no es válido» y «ahora tendrá qué explicar porqué». Y es que la jueza requiere personalmente a la arquitecta para que en el plazo de siete días informe si el proyecto presentado por el Kaype para derribar la parte ampliada «tiene alguna razón técnica que impida llevarlo a cabo». La alcaldesa en funciones, por su parte, entendió que esta situación viene dada porque la técnico municipal presentó ahora, en diciembre, un informe del 1 de julio «a pesar de haber sentencias judiciales que aportaban alteraciones y cambios en la forma. Le pedimos la emisión de otro nuevo únicamente técnico pero no fue así».

Marián García de la Llana afirmó que «no tengo pruebas» pero invitó a «leer entre líneas», en alusión a una intención manifiesta por parte de la funcionaria para dilatar los plazos retrasando así el derribo del Kaype. Según la edil, primero por estar encausada, «que esto retrasó mucho», y después por «no volver a redactar otro informe acorde a las fechas y a los hechos».

Por todo ello, García de la Llana concluyó que «el equipo de gobierno no tiene culpa del retraso» aunque sí responsabilidad. «Si la arquitecta se inhibe por estar investigada y no hay otra persona que pueda emitir ese informe. La concejala de Urbanismo no puede firmar una licencia de derribo sin un informe técnico y otro jurídico y la arquitecta no fue capaz». Respecto a si por intencionalidad o incompetencia la trabajadora municipal no lo hizo, la responsable del Urbanismo llanisco respondió que «ahí está la duda» y le advirtió de que «si el informe que redacte ahora es contundente igual tenemos que empezar a decir porqué no se hizo antes. Esperaremos a ver el nuevo texto y la diferencia entre éste y el otro», del 1 de julio.

Según la edil, el Consistorio ahora esperará instrucciones de la juez y «si la propiedad no ejecuta el derribo, lo hará el Ayuntamiento» porque «estamos preparados para ello». De ser así, seleccionarán una oferta informada de las cuatro empresas que tendrán disponibles y sacarán a contratación el derribo habilitando una partida en el presupuesto del 2017 y «luego pediremos responsabilidad al Kaype, eso será la segunda parte». No obstante, antes de esto, la concejala indicó que «la responsabilidad de la demolición es de la propiedad en primer lugar y el proyecto depende de la arquitecta». Y concluyó que «la propiedad presentó un proyecto de demolición, eso indica que lo pueden hacer ellos».