El juzgado investiga si Herrero prevaricó al contratar el suministro eléctrico de Llanes

Desde hace unas jornadas está en marcha en el juzgado de Llanes una investigación para tratar de determinar si el exteniente del alcalde y exedil de Hacienda llanisco, el socialista José Herrero, incurrió en un delito de prevaricación a la hora de contratar en 2012 el suministro de eléctrico del concejo.

La denuncia fue interpuesta hace ahora un año por el actual alcalde de Llanes, Enrique Riestra, quien ya declaró en calidad de testigo hace unas jornadas por estos hechos. También lo hizo el abogado consistorial. El miércoles fue el turno de Herrero, el único investigado en esta causa, y quien ayer explicó qué es lo que le había dicho a la jueza.

El socialista indicó que en el Consistorio de Llanes «y en más del 90% de los ayuntamientos asturianos», el contrato del suministro eléctrico no sale a licitación pública porque se realiza un contrato menor para cada contador. En el caso de Llanes el consistorio cuenta con «cerca de 400 contadores», que suman al año un gasto que se acerca al millón de euros.

«Reducir el gasto corriente»

«A la jueza le he contado que hasta 2012 el Ayuntamiento tenía la luz contratada con una empresa (EDP). Teníamos también un remanente de tesorería de menos 7 millones de euros. Buscábamos reducirlo bajando el gasto corriente y renegociamos varios contratos», recordaba ayer Herrero. Uno de los servicios que renegociaron fue el del suministro eléctrico. «El comercial de una empresa (Unión Fenosa) nos ofreció una rebaja de entre el 10 y el 20% en cada contador. Hablamos con la compañía que nos lo suministraba pero no igualó esa rebaja», añadió Herrero, quien recalcó que tomó la decisión pensando en la mejor opción para las arcas municipales. «No he prevaricado. Nunca negocie contratos ni para beneficiarme a mí ni a ninguna empresa, solo busqué lo mejor para el Ayuntamiento», incidió.

El socialista también cuestionó que «si esos contratos eran irregulares por qué el actual equipo de gobierno los sigue pagando y no los saca a licitación». Desde el ejecutivo local achacan que Herrero llevó a cabo esta contratación sin informes técnicos y jurídicos que lo avalasen, algo que el edil entendió que no era necesario al tratarse de contratos menores y haber seguido el mismo procedimiento que se había llevado a cabo con anterioridad para suscribir el servicio eléctrico municipal con una u otra empresa.