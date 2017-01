El promotor de la mejillonera afirma que «el miedo» a la planta es infundado

El rechazo que han expresado desde los ayuntamientos de Ribadesella y Caravia a la planta de cría de mejillones que se quiere instalar dos kilómetros mar adentro del Arenal de Morís, frente a Punta Escalar, ha cogido por sorpresa a los impulsores de este proyecto. El promotor Manuel Serrano considera que «el miedo» a la iniciativa está «sin documentar» y es infundado. Por ello muestra toda su disposición a sentarse a dialogar con las administraciones y sectores económicos interesados para «darles todas las explicaciones que haya que dar y vean que los miedos que tienen no son objetivos».

El Ayuntamiento de Caravia celebró un pleno hace unos días en el que se aprobó por unanimidad el rechazo a la colocación de esta planta de cría de mejillones en aguas del concejo. Por un lado alegan que no entienden que la instalación se vaya a situar frente a la costa de un concejo en el que no existe tradición pesquera y no lo haga en Colunga, cuando el proyecto cuenta con la participación de la Cofradía de Lastres. Por otro temen que pueda generar un notable impacto ambiental en las playas de Caravia, principal recurso turístico del concejo, algo que ha hecho que varios empresarios del sector trasladen su preocupación a este ayuntamiento.

El vecino Consistorio de Ribadesella también rechaza la mejillonera y va a presentar alegaciones al proyecto, algo que también van a hacer la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias y la cofradía riosellana. La regidora Charo Fernández Román recoge las quejas de los pescadores locales, respecto a que se va a acotar a esta actividad y a la navegación una superficie notable de mar, y teme que la mejillonera pueda acabar teniendo una incidencia negativa sobre la playa de Vega o sobre los acantilados del concejo en los que crecen percebes.

Desde la empresa Mar Abierto, de la que es promotor Manuel Serrano, insisten en que este «miedo está sin documentar». «Estamos dispuestos a hablar con ellos y a explicarles lo que necesiten para que vean que ese temor no es objetivo. Un polígono acuícola de mejillones lo que hace es atraer y promover la pesca porque sirve de lugar para que se protejan los alevines. Nosotros pensamos que es un buen proyecto para todos y que va a producir grandes beneficios y potenciar la pesca», indica Serrano. El empresario añade que la zona elegida para ubicar la planta «es de poco valor pesquero», y recalca que en esta iniciativa no quieren contar con el rechazo de los pescadores.

Respecto a que pueda tener una incidencia negativa sobre las playas cercanas, desde la empresa lo niegan. «Nuestra planta es para cultivar 2.500 toneladas de mejillones en mar abierto. En Galicia las hay de 300.000 toneladas dentro de rías en las que no se afecta a sus playas ni a la calidad de sus aguas», asegura.

60 puestos de trabajo

El proyecto se encuentra estos días en periodo de alegaciones. De salir adelante ocupará una superficie que rondará las 40 hectáreas y generar hasta 60 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Desde la Federación de Cofradías de Pescadores ya indicaron el pasado febrero que se oponían a la implantación de mejilloneras en el mar abierto asturiano al considerar que con ello se «privatiza el mar». Temen además que este tipo de instalaciones puedan extenderse y reduzcan el número de caladeros en la región. Y también que el desove de los mejillones pueda afectar al percebe al colonizar las rocas donde crecen los segundos. El proyecto, sin embargo, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Pesca.