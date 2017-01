Pueblu plantea consultar a los vecinos por el aparcamiento en altura de Ribadesella

Pueblu vuelve a pedir «paciencia» en torno al «macroaparcamiento» en altura previsto por Foro en los terrenos de la sierra de Secundino y estación de los autobuses. Lo hace a través de un comunicado en el que hace resumen y balance del año 2016 en el Ayuntamiento de Ribadesella.

La formación de izquierdas quiere que, antes de ejecutar nada en ese lugar, «se sopesen todos los pros y contras» y se espere a que finalice la concesión de la nave Delfa. Esta, según las últimas noticias, se entregará a Puertos del Principado el 31 de este mes de enero.

No obstante, Pueblu sigue manifestando su desacuerdo con un aparcamiento en altura del que aún desconoce cómo va a ser su financiación y su gestión. Un aparcamiento en el que, «en principio parece que cambiamos cerca de 100 plazas gratuitas que hay en la actualidad, por 270 que parece claro, van a ser de pago». Por ese motivo, Pueblu sigue planteando la posibilidad de llevar este asunto a consulta, «para que el conjunto de los riosellanos puedan expresar su opinión sobre él».

Según exponen en el mismo comunicado, esta oposición al aparcamiento en altura, tal y como está planteado, no les coloca «en la demagogia del frente del no por el no». En ese bloque del no sitúan a socialistas y populares, «los mismos que llevan años articulando el denominado 'Pactu del Duernu' en nuestra Asturies y los mismos que hoy ya comparten sin rubor su condición de aliados, una vez más por su pervertida responsabilidad política», aseguran a través del pacto presupuestario pacto entre la Federación Socialista Asturiana y el Partido Popular.

Y hacen esta reflexión final. Cuando Pueblu aprobó los presupuestos del Ayuntamiento de Ribadesella para 2016, el PSOE local aseguró que habían «pasado por el aro» de Foro. Pero cuando la «pinza» de PSOE y PP pacta el presupuesto autonómico de 2017 es responsabilidad política. «Es lo que tiene nuestra inexperiencia, que no sabemos distinguir una cosa de otra y lo que tiene también su cinismo, que utiliza una argumentación u otra según de donde sople el viento».