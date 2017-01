Foro plantea la salida de Cabrales del Parque de Picos ante las quejas de los vecinos

La población del concejo de Cabrales no está satisfecha con lo que le aporta el Parque Nacional de los Picos de Europa. Consideran que el espacio protegido les impone más restricciones que beneficios les ofrece. Esta es una cuestión que está en la calle pero que Foro Asturias va a llevar a las instituciones. Bueno, de hecho ya lo ha hecho. La senadora asturiana por este partido, Rosa Domínguez de Posada, ha registrado una serie de preguntas en la Cámara Alta sobre las necesidades de los habitantes de este parque nacional y, entre ellas, hay una en la que se traslada al Gobierno central la existencia de una «movilización vecinal para solicitar un referéndum sobre la salida del territorio cabraliego» del espacio protegido.

El concejal de Foro en el equipo de gobierno de Cabrales, Fernando Nava, asegura que desde la formación política a la que representa «valoramos hacer una consulta a los vecinos para saber si quieren, o no, estar en el Parque Nacional». «Es una cuestión que ya le planteé al alcalde y le pregunté si la podíamos llevar a pleno, aunque no me contestó ni que sí, ni que no», añade Nava, quien asegura que «en Cabrales la gente nos para por la calle y nos pregunta qué nos aporta estar en el parque. Existe un gran descontento y no somos el único concejo que está así». «En Cabrales tenemos ganadería, turismo y en los últimos años estaba repuntando el deporte gracias a las carreras de montaña, pero también nos las quieren restringir y la gente no está cómoda. Nos gustaría poder hacer más actividades dentro del parque, pero las limitaciones no nos lo permiten», recalca.

Su compañera en el equipo de gobierno, Elena Martínez, de Somos Cabrales, asegura que en el concejo «existe malestar» con la figura del parque. Y critica que «solo han invertido en un pueblo», en referencia a Sotres. «Queremos igualdad porque dentro del parque hay varios pueblo y en Tielve, por ejemplo, no han hecho nada. Ahora se está elaborando un nuevo PRUG y estamos a la espera de ver cómo queda. Lo que no puede ser es que sean todo prohibiciones y en esta línea no podemos seguir. No pueden seguir centralizando todo el turismo en los Lagos, la Ruta del Cares y Fuente De. Hay más cosas. Es muy bonito ser Parque Nacional, pero no nos vale solo con el nombre. Para estar como ahora igual vale más marchar», manifiesta la edil.

Más moderado se muestra el alcalde del concejo. El popular Francisco González señala que «la salida del Parque es algo que se comenta cuando la gente está caliente, pero a nivel formal no hay nada».

Por su parte desde el PSOE, el único partido en la oposición cabraliega, su portavoz, José Sánchez, apunta que «es cierto que la gente no está a gusto y existe descontento». «El Parque Nacional es ahora más un problema que una solución, pero desde Foro, y en especial desde el PP que es quien está en el Gobierno de España, deben aportar soluciones», considera. Sánchez muestra su sorpresa por el hecho de que sea Domínguez de Posada quien haga pública esta cuestión, cuando como alcaldesa de Peñamellera Alta impulsó la integración de este concejo en el espacio protegido.

El socialista indica que la mayor parte de los ganaderos del concejo «están descontentos» con el parque, aunque recuerda que por tener sus animales en el espacio protegido reciben más ayudas que los que están fuera. «Problemas existen, pero me parece que el movimiento de Foro es más pensando en las próximas elecciones municipales. El Parque es un problema que no sé cómo lo podemos solucionar porque las posiciones están muy enfrentadas. Deberíamos sentarnos todos y repensarlo», sugiere.

La del malestar del concejo de Cabrales con el espacio protegido es solo una de las seis preguntas que ha registrado la senadora Rosa Domínguez de Posada en la Cámara Alta. Las otras trasladaban cuestiones como la «necesidad» de acometer accesos a pastizales también en Cabrales para que pueda acceder el ganado, la falta de indicación en la ruta que va del Urriellu a Fuente De y en la que se rompió un cable de seguridad y se ha producido un accidente, la «deficiente» señalización, el deterioro que presenta la pista que sale de Sotres hasta Pandébano o la existencia de tres puentes romanos de época medieval en el concejo -el de la Jaya, el de las Saleras y el del Texu- que están «sin restaurar».

La senadora incide en que el de Picos «es prácticamente el único Parque Nacional español que presenta población interior, con unos 1.200 habitantes, y por ello los Picos requieren de actuaciones concretas que tengan en cuenta sus habitantes y la necesidad de dotarles de servicios básicos», así como dar «continuidad a las actividades tradicionales que han venido haciéndose en este territorio».