Cangas, Amieva y Peñamellera Baja plantean revisar el Parque de los Picos

Aunque los alcaldes de los ayuntamientos de Peñamellera Baja, Amieva y Cangas de Onís no comparten la posibilidad de realizar una consulta a los vecinos para seguir dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, como plantean algunas voces de Foro Asturias para el concejo de Cabrales, sí consideran que debería dársele una vuelta al espacio protegido, más aún ahora que se acerca el centenario de este parque fundado en 1918 por Pedro Pidal, el Marqués de Villaviciosa.

Coinciden, en mayor o menor medida, a la hora de destacar la importancia que tiene la marca de 'Parques Nacionales' pero también en que los habitantes de los municipios del área de influencia, en lugar de estas «orgullosos» por formar parte de ella y satisfechos con lo que les aporta, están «cansados» de las restricciones que implica estar en este espacio protegido al no percibir las «compensaciones que se recogen en la ley».

Desde Cangas de Onís su alcalde, el popular José Manuel González, asegura que «la marca de Parques Nacionales a Cangas de Onís le viene muy bien». «Somos la principal entrada de Asturias a los Picos de Europa y desde el Ayuntamiento no ponemos en duda la marca. Pero, en cambio, sí que hay que mejorar la gestión del parque, porque desde que se hicieron las transferencias a las comunidades autónomas hemos retrocedido en servicios, en gestión y en recursos económicos», indica.

Como ejemplos de esta situación el alcalde cangués pone que «en 2016 tampoco hemos tenido ayudas para compensar a los vecinos por las restricciones del espacio protegido, pero en cambio el Principado sí que las da a los parques naturales». «También hay recortes en personal, como los reguladores del tráfico, cuando en este 2016 se han formado atascos y caravanas en Buferrera cada vez que no había Plan de Transporte. Y también han recortado el periodo de apertura del centro de interpretación de Pedro Pidal», lamenta González.

El regidor cangués considera que si los Picos de Europa tienen cada vez más visitantes también se debería «aumentar su presupuesto» para «ofrecer mejores servicios» a las personas que se acercan a este espacio natural.

A nivel medioambiental González opina que «la gestión no es buena». «No se hacen quemas controladas ni desbroces. Con el tema del lobo la Consejería ha conseguido que ganaderos y ecologistas estén en contra de lo que se está haciendo. Y muchas de las mejoras que se han hecho últimamente dentro del parque las hemos financiado los ayuntamientos», recalca. El cangués concluye afirmando que en Cangas de Onís «queremos seguir en el Parque Nacional, pero estar en él debería ser un orgullo y no un problema. Hay que darle una vuelta y hacer las cosas bien. La Consejería de Medio Rural debería tomar nota de la de Infraestructuras, que va a invertir casi un millón de euros en mejorar la carretera a los Lagos».

La postura del Ayuntamiento de Peñamellera Baja es muy similar a la del cangués. «Para nosotros la de Parques Nacionales es la mejor marca que pueda haber, pero no estamos de acuerdo con el modelo de gestión que se está haciendo en los Picos, y más desde que se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas», manifiesta el alcalde José Manuel Fernández. «La filosofía del parque es proteger el territorio, pero también está recogido en la ley dar una compensación por las restricciones y ahí no nos están tratando bien. A Peñamellera Baja la maltratan con las ayudas cuando fueron los propios vecinos los que pidieron ampliar el terreno que aportamos al parque», prosigue.

«Hay que darle una vuelta»

El peñamellerano asegura que en los habitantes del concejo existe «malestar» hacia el parque debido a los diferentes «engaños» que han sufrido. «Al Parque Nacional hay que darle una vuelta. Para los vecinos las ayudas para compensar las restricciones son prioritarias y ahí no están cumpliendo. No estamos satisfechos con la labor de la Consejería. No queremos hacer una consulta para marcharnos, pero sí que se mejore la gestión», recalca.

En Amieva el Ayuntamiento también es crítico con el espacio protegido. «La del Parque debería ser una marca de calidad y servir para más. La gente tendría que estar orgullosa de ella, pero hay un descontento generalizado», indica Félix Fernández, de Foro.

El alcalde dice que «esa política de no tocar nada ha hecho que haya menos diversidad». «El monte se está matorralizando, los rebecos tienen sarna, el lobo ha acabado con las cabras y ovejas... Dudo que se hayan aplicado buenas políticas. En Asturias se potencian los parques naturales, pero el Parque Nacional, como es de tres comunidades, al final no lo atiende nadie y está languideciendo. Si tienes a todo el mundo descontento es que algo no se está haciendo bien», apunta Fernández, quien concluye manifestando que «turísticamente la de Parques Nacionales es una marca muy potente, pero es posible que a los Picos de Europa siguiese viniendo mucha gente sin esa marca porque la gente que lo visita también va a Llanes y a otras zonas de Asturias, que no son Parque Nacional».