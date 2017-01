La campaña de Navidad ha reducido el paro un 2,4% en la comarca oriental

La campaña de Navidad en los comercios y negocios hosteleros de la comarca se ha visto reflejada en las cifras del paro que arroja el Oriente de Asturias en el último mes. La lista de desempleados que registran las oficinas del Servicio Público de Empleo en los catorce concejos ha disminuido en 101 personas -un 2,4% menos-, durante el mes de diciembre. De esta forma, la comarca cerró el 2016 con 4.050 vecinos en paro, según indican las cifras oficiales. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el desempleo se ha reducido en un 5,8% en los últimos doce meses. Tan solo Peñamellera Baja, con 116 parados inscritos -cinco más que en el 2015- rompe la tendencia a la baja que registra el resto de la comarca.

Carmen García, de 33 años, es natural de Avilés pero residente en Llanes. Trabaja como refuerzo en una tienda de moda de la localidad llanisca «a partir de Semana Santa, en verano y ahora en Navidad». Ayer atendía sin cesar a las clientas que se acercaban a última hora a por los Reyes de sus seres queridos. «Al coincidir la festividad de viernes, con el fin de semana, tenemos más clientes y sí andamos más apurados». Estudiante de Psicología, aseguró que «con lo que trabajo estos días me puedo pagar mis gastos».

De los 4.050 desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de la zona oriental, el 55% son hombres y el resto mujeres. Sin embargo, de los 4.584 demandantes -vecinos que buscan trabajo-, el 51,33% -2.353- son mujeres y el resto -48,66%- hombres. El sector servicios concentra el 67,5% del paro de la comarca mientras que la construcción representa el 9,61% y los sectores de la industria, la agricultura y la pesca se reparten el resto de afiliados. También figuran otros 141 parados -el 3,48% del desempleo de la zona- que no han tenido un empleo anterior, en su mayoría jóvenes. En comparación con el volumen regional, la comarca acapara el 4,8% de los parados de Asturias.

En la oficina de Llanes del Servicio Público de Empleo, los desempleados criticaban ayer la falta de oportunidades laborales en los concejos orientales. Y pese a que las cifras de parados decrecen, todos coinciden en que «la situación está muy mal y aquí no hay salidas». Nicole Cueto, de 33 años, es tornera-fresadora de profesión. Su familia es de Nueva de Llanes y, pese a haber nacido, vivido y trabajado, durante una década, en Kassel (Alemania) para la marca Mercedes Benz «ahora, en esta zona, no encuentro trabajo. He mandado más de 200 currículums a Galicia, Asturias y País Vasco y, como soy mujer, pese a tener tanta experiencia y conocimientos, no me quieren. Es desesperante. Llevo 9 años en España y solo encuentro trabajo como camarera o empleada de tienda. Ahora llevo más de 2 años en paro y tengo un hijo».

María Isabel Vega tiene 45 años y es de Ribadesella. Ayer solicitó el paro porque se quedó sin trabajo el día 31, procedente del sector del comercio, y ahora «veo difícil volver a encontrar algo en un tiempo, espero que me vuelvan a llamar cuando finalicen las rebajas. Mi hermano lleva tres años en paro y no es fácil, a ver». José Antonio Robredo, de 52 años, es vecino de Llanes. Divorciado y con tres hijos es encofrador de obra pública y «hace años que no trabajo de lo mío. No hay nada ni en Asturias ni en España. Y como a Bélgica no me voy así estamos. Estoy trabajando en una parrilla como refuerzo los fines de semana y en temporada, sobre todo. Así estamos. En Llanes no hay construcción así que solo nos quedan los servicios». Juan Carlos Pando, de 51 años, también se quedó desocupado el día 31. Trabajaba con un camión de hormigón. «De tres que éramos, nos echaron a dos». Según dijo, «la construcción está muy mal, aquí no hay nada así que no estoy muy animado. No pinta bien».