Los Más Grandes editarán una publicación dedicada a las personas mayores

De este año no pasa. A lo largo de 2017 verá la luz la revista 'Útiles', una publicación que editará la Asociación de Pensionistas y Jubilados Los Mas Grandes de Ribadesella y que estará dedicada a las personas mayores en general y a las actividades del colectivo en particular. El anuncio se hará oficial durante la asamblea general ordinaria convocada para la tarde el sábado. Según adelantó el presidente, José Ramón Avín, «el primer número ya está muy avanzado, aunque no nos ha dado tiempo para poder presentarlo en la misma asamblea».

Durante esa reunión se intentará consensuar una solución para dar cabida en el colectivo a la amplia lista de espera que está llamado a las puertas de Los Más Grandes. En la actualidad, a la espera del recuento final, cuentan con 1.500 socios. La junta directiva se ve desbordada en las muchas actividades que organiza a lo largo del año. «Estamos encantados con el centro nuevo que tenemos, pero se nos ha quedado pequeño porque ya no cogemos en él. Los mismos problemas surgen con los viajes ya que se hace difícil organizarlos para las trescientas personas que habitualmente se inscriben en ellos», añadió Avín.

Al año nuevo no le piden nuevos locales ni más salones, «porque no somos egoístas», pero Los Mas Grandes esperan que la Consejería, la directora de la Dependencia, el Ayuntamiento o la FAMPA les ayuden a recuperar el servicio de apoyo de una animadora sociocultural que perdieron con la crisis económica. «Hay asociaciones de municipios con menos habitantes que socios tiene la nuestra y cuentan con esa persona de refuerzo. A nosotros nos la quitaron y no nos la han vuelto a reponer», lamentó Avín. Ese servicio les servía de apoyo en las labores cotidianas del colectivo pero también en la organización de talleres de memoria o artesanía.

Viajes y gastronomía

El programa de actividades para 2017 aún no está cerrado, pero incluirá varios viajes, salidas y rutas a pie además de los habituales servicios de masaje y podología o los talleres de talla de madera, risoterapia, pilates o yoga. Un programa que se completará con un sin fin de fiestas gastronómicas dedicadas a la matanza, la sardina, la castaña, marmitaza, el bollu o el día del nieto y del abuelo. Por encima de todo, José Ramón Avín, pidió buena salud para poder disfrutar de todos estos eventos y los que puedan llegar.