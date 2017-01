Empresarios del Oriente reivindican el arreglo de la carretera a los Lagos

Los presidentes de la Asociación Empresarial Hostelería y Turismo del Concejo de Ponga, Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Asociación Riosellana de Turismo Rural 'Río Sella' (Aritur), Asociación de profesionales autónomos de comercio y servicios de la Villa de Infiesto (Coservi), Asociación de Alojamientos Turísticos de Llanes y Ribadedeva (Fomtur), Asociación de Hostelería y Turismo de Parres (Hotupa), la Asociación Riosellana de Bares, Restaurantes y Sidrerías y Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) se reunirán este mes para solicitar al Principado que «agilice» el inicio de las obras de mejora en la carretera CO-4 a los Lagos ante la cercanía de Semana Santa.

«Ya deberían haber empezado y todavía no está ni licitada esta actuación, que no se alarguen que nos va a pillar el toro. Hay que aprovechar el buen tiempo para agilizar los trabajos y no acaban de tomar medidas», explicó el presidente de Incatur, José Antonio Sánchez, quien mostró su temor a que «dejen pasar el tiempo y tengamos ahí a los turistas». Desde Incatur aseguraron que «nos vamos a mover todas las asociaciones de la comarca, conjuntamente, para pedir rapidez». Sánchez advirtió de que «este mes, el movimiento planteará otras medidas». Entre ellas, estudian enviar un escrito al Principado reivindicando «la máxima celeridad» para esta infraestructuras. En términos similares se manifestó el presidente de Hotupa, Belisario Suárez, quien afirmó que «hoy mismo retomaremos nuestras reuniones». Suárez calificó de «vergonzoso y precario» el estado actual que presenta la carretera a los Lagos y lamentó que presente estas deficiencias por ser «tan imprescindible para la comarca» debido al número de visitantes que atrae actualmente el Parque Nacional y los lagos de Covadonga. Belisario Suárez aseguró que «intentaremos ejercer la mayor presión posible» para que el Principado atienda las necesidades que presenta el vial.

«Hay voluntad política»

Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís intentaron calmar los ánimos de los empresarios a quienes el alcalde, José Manuel González, pidió «paciencia» debido a los «tiempos que requieren las tramitaciones administrativas» que, según dijo, «son imposibles de acortar» y explicó que «lo importante es trabajar coordinados para intentar que los trabajos de acondicionamiento causen el menor daño posible a las visitas de los turistas». Según González, «hay voluntad política» de acometer la mejora y «ya que se nos echan los tiempos encima hay que tratar de que esos inconvenientes que puede ocasionar que la mejora cause el menor impacto posible al turismo».

La reforma de la CO-4 es la mayor inversión del Principado para el Oriente de Asturias del 2017. Las obras tendrán un presupuesto de licitación que se acercará al millón de euros y la previsión de la consejería es que estén finalizadas antes del verano. Se acometerán en dos fases. En primer lugar se repararán siete hundimientos existentes en el trayecto, de unos 12 kilómetros, algunos de los cuales ya están balizados. Posteriormente, se renovará la totalidad del firme de este vial de montaña, desde su inicio en la rotonda de Covadonga hasta Buferrera.