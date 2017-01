El Cepesma dice que es «una verguenza» la actitud del Principado en estos varamientos

Luis Laria volvió cargar contra el Principado tras calificar como «una vergüenza» la actitud de la Consejería ante los varamientos de delfines y otros animales que se producen en las costas asturianas. «Hay animales que llegan pero que se pueden rescatar y evitar que acaben muriendo y no se está haciendo nada para impedirlo», manifestó. Laria añadió que «ya he puesto una queja sobre este asunto en la Consejería» pero lamentó que «parece que no están haciendo ningún caso». Esta situación, según dijo, «se dio estos días en uno de los seis casos de varamientos que se produjeron en nuestras costas».