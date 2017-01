El alcalde llanisco estudia crear un servicio de serenos para frenar los robos en Posada

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, anunció ayer que estudia la creación de un servicio de atención ciudadana de seguridad pasiva nocturna para calmar los ánimos en la localidad de Posada donde ayer no se hablaba de otra cosa que no fuera la oleada de robos -siete desde el pasado 5 de diciembre en cinco negocios, dos de ellos asaltados por segunda vez el pasado lunes- que sufre la población. Ni la presencia policial incrementada -ahora dos patrullas de la Guardia Civil vigilan durante todas las noches- ni el refuerzo de las medidas de seguridad adoptadas a título particular por los empresarios han servido para frenar esta situación que mantiene en vilo a comerciantes y también a vecinos.

Antes de que los lugareños empiecen a contratar seguridad privada, como se están planteando, el regidor municipal ha propuesto esta iniciativa, que se basaría en trasladar a los núcleos de Llanes y Posada un servicio con efecto disuario para los delincuentes que lleva casi 17 años funcionando con éxito en Gijón y cuyo modelo ya han copiado varias localidades en este tiempo. Se trata de una de las «fórmulas de actuación» municipal que la Alcaldía y los comerciantes ya habían comentado en anteriores encuentros y que ahora parece que van a poner en práctica para probar resultados.

El próximo viernes Enrique Riestra se reunirá con el director de serenos de Gijón, Lorenzo Pañeda, quien se traslará a la villa para dar a conocer el proyecto. Pañeda explicará a Riestra los pasos que debe seguir el Consistorio llanisco a la hora de poner en marcha este servicio que en Gijón se recuperó en 1999 pero que desde 2005 se presta desde una sociedad laboral, constituida en forma de cooperativa -una empresa gestionada por los propios trabajadores-, da trabajo a parados de larga duración para que patrullen por las calles de los barrios comerciales. El Ayuntamiento subvenciona los contratos de trabajo a través de un convenio. El pasado 6 de septiembre todavía aprobó una partida de 193.400 euros para contratar a 25 personas que se reinsertarán así al mercado laboral. Por su parte, las asociaciones de vecinos, los comerciantes y los particulares adheridos a este sistema colaboran con una aportación mensual en el caso de los comerciantes suele ser un mínimo de 14 euros, dependiendo de la prestación que demanden. De esta forma, de los nueve vigilantes que comenzaron la recuperación del servicio de serenos en los 90 se ha pasado a casi una treintena de serenos.

Los trabajadores que realizan las rondas nocturnas van uniformados, un traje similar al de los policías con bandas reflectantes para ser reconocidos en la oscuridad, y recorren las calles de los barrios gijoneses desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana durante 364 días al año. En estas patrullas informan directamente a los propietarios de los negocios, vecinos y a los servicios de seguridad o emergencias de las incidencias que se producen por la noche. Además de los comerciantes, muchas comunidades de vecinos están adscritas a este programa.

Para muchos, y seguramente será el caso de los vecinos de Posada, lo importante de la figura del sereno es el efecto disuario que produce ante los delincuentes.