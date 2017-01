«Cuanta más vigilancia, mejor»

«Así no podemos estar. Hay una gran preocupación y es un cachondeo que a dos negocios nos asalten dos veces en menos de un mes». El dueño del estanco de Posada, Luis Carrera, ya había reforzado la seguridad en su local tras ser asaltado la madrugada del pasado 14 de diciembre y perder casi 9.000 euros con el robo de las 2.000 cajetillas que se llevaron los ladrones. «Si no llego a hacer eso, no quiero ni pensar en lo que se hubiesen llevado», comentó ayer Luis Carrera quien este lunes, volvió a ser víctima de los amigos de lo ajeno. Tres personas, jóvenes de unos 30 años, según dijo, entraron en su local tras forzar con una palanca la verja de entrada y pegar un golpe seco en la puerta con una patada. «Uno entró al almacén mientras los otros dos vaciaban las cajetillas de las cajas, cada caja contiene 500 paquetes de tabaco. En cuatro minutos se lo llevaron todo», explicó.

Según Carrera, «los comerciantes vamos a tener una reunión próximamente para tomar medidas adicionales. Creemos que cuanta más vigilancia haya, mejor». El emprendedor comentó que, entre otras, los empresarios plantearon la posibilidad de realizar patrullas ciudadanas pero, en principio, parece descartado porque «tenemos miedo de que los asaltantes reaccionen con violencia si se encuentran con los vecinos». Otra de las iniciativas que pusieron los comerciantes de Posada sobre la mesa fue la contratación de seguridad privada. De hecho, según Carrera, ya tienen el presupuesto de una empresa de guardias jurados. «Una persona patrullando por la calle siempre ve algo más», aseguró el empresario quien anunció que va a invertir una buena cantidad de dinero en «doblar la seguridad para así intentar capturarlos». En su opinión, roban productos de fácil reventa.

Mónica Salas, que regenta una librería, coincidió con Carrera en que «hay una gran preocupación» y tildó de «cachondeo» esta oleada de robos. En su opinión, que también expresaron otros compañeros del sector y el alcalde de Posada, Miguel Ángel Villaverde, «esta banda tiene un informador aquí que les avisa. Esto ya no tiene otra historia. Si no porqué van a saber que el camión del estanco descargó el otro día una millonada o que no tenía la verja arreglada y actuaron cuando la Guardia Civil se acaba de ausentar, son muchas casualidades».

Javier Fernández, de Comercial Arduengo, fue el tercer negocio que sufrió las consecuencias de los ladrones. «Si ves las imágenes del último robo te quedas impotente», aseguró. Según dijo, «el miedo que hay es que empiecen a entrar en las casas o a robar con violencia. Aquí ya entraron en un piso de unos vascos». Fernández se mostró partidario de aumentar la vigilancia en Posada pero también dijo que «el Ayuntamiento debería hacer algo. Los impuestos hay que pagarlos y, por otro lado, tener que pagar seguridad pero nos incomoda pero el problema hay que atajarlo». En su opinión, «es un tema complicado» y fijó su discurso en la cercanía de la autovía que «se las saben todas».

Raquel Moreno, de Más Óptica, fue la primera tienda en recibir a los ladrones. «En mi caso me dejaron sin mercancía y lo peor es que después estás quince días sin material y no puedes vender», indicó. Pegada a su puerta está la parafarmacia de María Rosa Egido quien manifestó que «tengo mucha suerte porque, de momento, no me han tocado. No es una situación normal. Estamos muy preocupados. Tienen que poner en breve ya las cámaras porque hay mucha necesidad de volver a la normalidad. No se sabe ni quienes son ni porqué no les pillan. Lo normal es más presencia de la Guardia Civil y acabar con esto».

En la farmacia, Manuel Ardisana se congratuló de no haber sido víctima de los ladrones. «Me siento afortunado. Hay que tomar alguna medida desde las 3 hasta las 6 de la madrugada que es cuando se suceden los robos», apuntó, haciendo hincapié en que es el tramo horario que todos los negocios están cerrados «y los ladrones lo saben».