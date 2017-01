La asociación de Refugios de los Picos rechaza que se cobre por los rescates

El presidente de la Asociación de Refugios de Montaña de Picos de Europa, Pablo Sedano Galán (responsable del refugio de Collado Jermoso) critica el cobro por los rescates a escaladores aplicado por el SEPA por considerarlo «discriminatorio» y con fin «recaudatorio». Mientras, el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Picos de Europa (Incatur), José Antonio Sánchez, defiende que sean un servicio gratuito para actividades «sin riesgo», como el «senderismo», pero en el caso de la escalada llama a los que la practiquen a federarse.

En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, Sedano considera también que el cobro puede tener un efecto negativo sobre la afluencia de clientes a los ocho refugios de Picos de Europa, si bien reconoce que la mayoría de escaladores que acuden a ellos suelen estar federados y, por tanto, contar con el correspondiente seguro.

«Pero hay un gran número que lo practica de vez en cuando, y no a lo largo de todo el año, o que está iniciándose», explica. «Nosotros (los responsables de refugios) recomendamos siempre federarse, pero es difícil pagar un seguro para ir una o dos veces al año», añade. Es el caso del escalador rescatado en helicóptero el pasado 29 de octubre en el Urriellu, que no está federado (su abogado insiste en que no es obligatorio) y al que el SEPA le ha pasado recientemente una factura de casi 6.000 euros.

En Incatur sostienen que los rescates a senderistas deben ser gratuitos

Sedano se muestra «totalmente en contra de esta iniciativa, de carácter político y de base recaudatoria». «Si lo que se quiere es invertir en seguridad, lo que primero se debería empezar a hacer es concienciar a la gente pero no de esta manera», añade. Incide en el factor «discriminatorio» de la medida porque, según la Ley, «solo cobran los rescates de montaña», y no los que por ejemplo «se realizan en Salvamento Marítimo».

Entiende Sedano que el servicio de rescates de montaña es «un servicio público». En su opinión, «es ilógico (el cobro) y no tiene ningún afán de mejorar la seguridad, sino todo lo contrario. Hay mucha gente que no tiene seguro privado, y en un caso que puede ser un rescate fácil, puede preferir no avisar al servicio de helicóptero (por temor a tener que pagar), por lo que puede complicarse la situación y las consecuencias pueden ser mucho peores». El presidente de la asociación que agrupa a los refugios de los Picos reconoce que existen imprudencias, pero «desde luego no se solucionan cobrando, sino formando y educando más a la gente, y en eso no se hace absolutamente nada».

Federarse

José Antonio Sánchez, también declaraciones a Europa Press, considera que el «servicio público» ha de ser para «senderistas y excursionistas». «No se puede pedir que el que vaya a hacer la Ruta del Cares esté federado, ha de estar cubierto por la asistencia pública», considera.

«Otra cosa», opina, «son actuaciones de alto riesgo, como escalada o barranquismo», en las que entiende que se debe exigir «una licencia y un seguro, y esto evitaría el pago de rescates». «No es lo mismo hacer una ruta por el monte que ponerte a escalar, hay que diferenciar ese tipo de actividades. Las que son de más riesgo tienen que cumplir con unos requisitos (estar federado), o que se hagan a través de empresas especializadas», considera