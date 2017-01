El cierre del área de desembarco pone en riesgo el futuro del descenso en canoa del Deva

El descenso en canoa es la actividad estrella de cuantas ofrecen las empresas de turismo activo en la comarca oriental. Lo es en el río Sella, pero también en el Cares-Deva. En este segundo cauce trabajan media docena de empresas que durante la campaña de verano dan empleo a cerca de medio centenar de personas. Pero estas compañías están preocupadas por el futuro de esta actividad, que es la que les permite seguir abiertas al ser, con diferencia, la más demandada. Y lo están porque desde el pasado septiembre la zona acondicionada para la llegada de las canoas y el desembarco de los clientes, conocida como Campa Larga y situada a las afueras de Unquera hacia Panes, fue cerrada para el uso de estas empresas.

Desde las compañías de turismo activo recalcan que fueron ellas las que acondicionaron estos terrenos para la llegada de las embarcaciones con los clientes, que cuentan con permiso tanto del propio ayuntamiento como de la Demarcación de Costas, pero que la finca fue cerrada por orden del alcalde después de un incidente que tuvo lugar el pasado verano con un vecino. La opción que les dan ahora, según las empresas, es desembarcar a los clientes un kilómetro más adelante, una vez pasada Unquera, en las inmediaciones del campo de fútbol de la localidad y la ría de Tinamayor.

Las compañías consideran que ese lugar no es adecuado por varios motivos:por un lado los clientes tendrían que pasar con la canoa por debajo de los puentes de la autovía, un punto en el que aseguran que existen hierros que ya produjeron heridas a una clienta en el pasado; por otro con la bajamar el punto donde acabaría el descenso obligaría a los clientes a atravesar un tramo de lodo desde el agua hasta llegar a la orilla del estuario y a arrastrar, con ayuda de los monitores, las canoas por este tramo, con lo que el servicio que se ofrecería distaría de ser tan atractivo para los usuarios como lo ha sido en los pasados años.

«Si no podemos desarrollar esta actividad será la ruina económica», afirman los empresarios

A esto hay que sumar que en abril de 2017 empieza el Año Santo Jubilar Lebaniego y las compañías avanzan que se prevé un importante tránsito de personas y vehículos en Unquera, por lo que no consideran la mejor opción tener que cruzar la localidad con las furgonetas y los carros con las canoas que portan.

Las empresas están preocupadas porque el cierre de la Campa Larga tuvo lugar el 1 de septiembre y desde entonces la única alternativa que dicen que les ofrece el alcalde es la de desembarcar cerca del campo de fútbol. Aseguran que en estos meses han solicitado, sin éxito, reunirse con todas las partes interesadas para lograr una solución satisfactoria. Tampoco han logrado la intervención de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria para que aporte una solución, algo que les sorprende cuando el descenso en canoa del Cares-Deva es una actividad turística en auge de la que en 2016 disfrutaron cerca de 25.000 personas.

Inicio de la temporada

A dos meses de que comience una nueva temporada las compañías están preocupadas por la negativa del alcalde de Val de San Vicente a recibirlos para buscar una solución al problema que les afecta. Indican que la Campa Larga, de titularidad municipal y en donde se ha instalado un cierre desde el 1 de septiembre, ha sido utilizada durante los últimos meses por personas que se dedican a la recogida y venta de ocle, para secar allí las algas con la autorización del regidor.

Las compañías de turismo activo no se oponen a ello. «Nosotros lo que queremos es poder utilizar la finca. No tenemos ningún problema con los vecinos de Molleda ni nos oponemos a compartir el terreno con otras actividades o a pagar un alquiler por utilizarlo», afirman. Y recalcan que «el descenso en canoa es la mayor fuente de ingresos para las empresas de turismo activo y si no podemos desarrollar esta actividad será nuestra ruina económica».