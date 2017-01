La creación de una fábrica de anchoas en Lastres, pendiente de la CUOTA

Agustín Fernández es el propietario del establecimiento de alimentación Hazas, en Lastres. Se trata de un negocio dedicado a la venta de comestibles y otros productos de marca y fabricados artesanalmente. Según dice, «estaba cansado de vender en la tienda anchoas de Santoña para los turistas teniendo aquí este puerto». Por eso, hace ya dos años se puso en contacto con los pescadores llastrinos y decidió emprender y recuperar el arte conservero de Lastres con la idea de poner en marcha una fábrica artesanal de anchoas «de gran calidad, mejores que las de Santoña».

Según relata, «aquí todo el mundo en sus casas prepara conservas. Quería aprovechar eso y volver a la tradición llastrina». De eso hace dos años. En este tiempo, «me ha costado mucho encontrar un espacio para ejercer esta actividad porque en el muelle no se puede y los locales disponibles eran muy caros así que me dieron la posibilidad de instalarme en una nave de las que tiene la Cooperativa Agrícola de Luces».

Paralelamente, tramitó la subvención correspondiente al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) que le concedió una subvención de 32.404,52 euros, el 50% de la inversión. Sin embargo, hace unos meses, le notificaron que la nave está en suelo catalogado de agrícola así que remitió su caso a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y ahora espera una respuesta. Fernández ve peligrar su iniciativa porque «vamos muy justos, el 1 de octubre tengo que justificar la inversión y no sé si me dará tiempo a ejecutar las obras con este plan, ni si me dejarán».