La villa de Lastres contará con un plano-guía de turismo marinero

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, que dirige Sandra Cuesta, perfilaba ayer los últimos retoques del diseño de un plano-guía de turismo marinero para Lastres. El proyecto, que ha recibido una subvención de 1.100 euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), estará a disposición del público en Semana Santa, según Cuesta. La edil comentó que «todavía no sabemos la tirada que haremos porque, al ser tan pequeña la ayuda, es el Ayuntamiento de Colunga el que financiará la impresión. Con los fondos subvencionan la cartografía, el contenido de los mapas y las explicaciones que incluye la leyenda».

Cultura se ha encargado de supervisar los contenidos y el diseño del plano-guía. Según Cuesta, «es una reivindicación que teníamos con las asociaciones de Lastres que nos ayudaron a documentar las dos aplicaciones turísticas que estrenamos hace dos años, en Fitur». En resumen, para la edil, ahora han trasladado las aplicaciones al papel porque «las estadísticas que tenemos nos indican que las descargas en los dispositivos se realizan en origen y no aquí, en destino. Esto creemos que se debe a que nuestros empresarios no están familiarizándose con las aplicaciones móviles y no les están sacando el máximo partido para ofrecer las rutas, la cartografía del concejo, los recursos turísticos, la historia de Lastres...».

Por este motivo, la concejala anunció que antes de publicar el plano también van a organizar un curso de formación para los hosteleros, comerciantes y empresarios del concejo. Como soporte, este plano que se repartirá en los negocios llastrinos y en las Oficinas de Turismo.