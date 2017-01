Comerciantes de Posada reclaman una patrulla permanente ante los robos

En Posada se respira estos días un clima de desconfianza. Los comerciantes reconocieron sentirse «vigilados» por los ladrones. Siete robos en menos de un mes, y dos de ellos en los mismos negocios asaltados la última vez, han hecho mella en vecinos y empresarios, entre los que ha generado un clima de desconfianza cada vez que un cliente «que no conocemos cruza la puerta». Así se expresa Mercedes Martínez, de Deportes Sobrino. Pero no es la única. Todos, asaltados e indemnes, reivindican más vigilancia en esta pequeña localidad que «son dos calles» . Reclamaron medidas al Ayuntamiento de Llanes y no descartaron contratar vigilancia privada por ser una «situación excepcional», que nadie vivió antes.

Entre las opciones planteadas para frenar la ola de robos , la mayor parte de los comerciantes se inclinó porque Posada tenga una patrulla policial. En resumen, porque «ofrece más autoridad que el sereno», según Martínez. Pese a ello, todos aplaudieron la implantación de este servicio de vigilancia disuasoria o pasiva durante las noches aunque, en general, les parece «caro».

Luis Carrera, propietario del estanco, afirmó tras conocer que el coste de este servicio en el concejo puede rondar los 150.000 euros, que «no necesitamos gastar tanto, se dispara». «Hay que buscar medidas con costes asumibles», dijo. Por este motivo, se posicionó a favor de aumentar la vigilancia policial y recomendó a «todos los negocios» revisar los puntos débiles de seguridad. «Hay que invertir en seguridad», dijo. En su caso, se plantea bunquerizar la entrada que es por donde acceden los cacos. Piensa que su negocio volverá a ser víctima, por tercera vez, de los ladrones. Ayer, un responsable de seguridad le comentó que este local «es un filón» porque «en poco tiempo roban un montón de producto y que le dan salida el mismo día en otro país, quizá».

En la cafetería de El Parque, José García, no sabe que será mejor pero la Policía Local «podría vigilar también el polígono industrial y sabe defenderse mejor». Teme que «tengamos que hacer guardia nosotros por la noche». Su homóloga de la cafetería Béquer, Eva Bulnes, opinó que una patrulla permanente en Posada «sería ideal» porque «un poli es un poli» aunque también le gusta el sereno porque «es muy buena idea si nos acompañan cuando salimos tarde. Tenemos miedo al cerrar de noche».

En la ferretería La Plaza, el tercer negocio atracado en Posada y donde valoraron en botín en unos 2.000 euros, José Luis San Martín, confesó que «tuvimos que poner seguridad después». San Martín, a diferencia de otros comerciantes, es partidario de los serenos porque «es una tomadura de pelo que no los pillen y actúen delante de las narices de la Policía». En su opinión, «así tendríamos a alguien siempre rondando por aquí» porque «la Policía, si le llaman que pasó algo en otro sitio, se van y es cuando actúan los ladrones». En la tienda de electrodomésticos Ramonín, Samuel Soto, también prefere la opción de crear un servicio de serenos por la misma razón. «La policía no ha conseguido nada así que veo mejor que nos pongan serenos».

Llanescor

La presidenta de Llanescor, María José Teja, ve como inconveniente en la implantación de un servicio de serenos «que los comercios vayan a pagar una cuota mensual». Sabe que en Gijón abonan 14 euros y «aquí ya pagamos suficientes impuestos como para pagar por un servicio disuasorio de seguridad privada». En su opinión, si se implanta este servicio «lo debería dal el Ayuntamiento o el Principado de forma gratuita a los comerciantes». Llanescor, según dijo, tiene adheridos medio centenar de comerciantes, «alguno de Posada» y quiso mostrar su apoyo a este gremio. Hoy, el alcalde, Enrique Riestra, se reunirá con el director de Serenos en Gijón, Lorenzo Pañeda, para conocer más detalles de este servicio que valoran implantar en el concejo.