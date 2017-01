El Tribunal de Cuentas no aprecia daño patrimonial en Llanes Ayuda Solidaria

El Tribunal de Cuentas considera que no existen indicios de responsabilidad contable ni de daños a los fondos públicos en la ejecución del programa benéfico Llanes Ayuda Solidaria, creado por el gobierno municipal socialista en 2012 y denunciado por el actual alcalde de Llanes, Enrique Riestra, en octubre de 2015. Así lo indica este organismo estatal en una resolución en la que se concluye que no procede iniciar un juicio sobre esta causa al no haber existido menoscabo paras las arcas municipales llaniscas.

En este escrito al que ha tenido acceso EL COMERCIO se indica además que el pasado septiembre «el Ministerio Fiscal interesó la no incoación del presente procedimiento al no apreciarse menoscabo en los fondos públicos», algo que no hizo el alcalde llanisco, quien «solicitó que se continuara con la tramitación del presente procedimiento para la exigencia de las correspondientes responsabilidades penales».

El regidor Enrique Riestra convocó una rueda de prensa el 22 de septiembre de 2015 en la que manifestó que no existía un listado de los beneficiarios de este programa benéfico y que «los concejales del PSOE llanisco repartían la ayuda solidaria sin criterio y por amiguismos». Al día siguiente los socialistas explicaron que habían creado este programa durante su último mandato «cuando detectamos que había familias que no estaban recibiendo ayudas ni de Cruz Roja, ni de Cáritas, ni del Banco de Alimentos pero que, aunque no se atrevían a pedirlas, las necesitaban por su situación económica derivada de la crisis». También recalcaron que se trataba de un «programa confidencial».

Esta iniciativa repartió en tres años 38.910 euros a una treintena de familias

Se pagaron becas y comedores escolares y se compraron juguetes, ropa o calzado

El Ayuntamiento de Llanes, en octubre de 2015, denunció los hechos ante la Justicia y el Tribunal de Cuentas. Estimaba que la propia corporación podía haber sido objeto de un daño patrimonial «al haber concedido ayudas sociales sin que haya un listado de beneficiarios, ni de los productos que se repartían a cada uno de ellos, ni tampoco los criterios utilizados para la adquisición y posterior distribución de las ayudas».

Ni Fiscalía ni Tribunal de Cuentas lo ven así. Este último organismo afirma que «no se aprecian indicios de responsabilidad contable en las actuaciones denunciadas que hayan podido ocasionar un daño real, efectivo e individualizado en los fondos públicos, ni que hayan podido dar lugar a un presunto ilícito contable».

Esta afirmación la basa en varios motivo. Uno de ellos son las propias ayudas. Ascendieron a un total de 38.910 euros de los cuales 7.676 se dedicaron a productos alimenticios, juguetes, ropa y calzado, 9.102 se destinaron a financiar becas para libros y material escolar y los 22.131 euros restantes para abonar el comedor escolar de los hijos de una treintena de familias, que son las que recibieron ayudas de este programa.

Posible denuncia falsa

El propio interventor municipal informó y acreditó que el gasto de la totalidad de los 39.910 euros fue aprobado por el órgano competente y justificado documentalmente con facturas y que los beneficiarios estaban identificados.

También indica el Tribunal de Cuentas que estas ayudas tenían «un carácter asistencial» y que buscaban «solucionar con carácter inmediato situaciones de necesidad o exclusión».

El Ayuntamiento de Llanes denunció a varios ediles del anterior equipo de gobierno socialista vinculados a este programa solidario. No se descarta que alguno de ellos pueda decidir interponer ahora una demanda contra los actuales gobernantes por presunta denuncia falsa contra su persona.