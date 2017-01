Menos mascotas por San Antón

Como cada 17 de enero, los feligreses de los concejos de Llanes y Piloña encomendaron sus animales a San Antón para que les proteja de las enfermedades a través de la bendición. Es el único día en el que pueden acceder a las iglesias siendo los protagonistas. El rito, que se remonta a la antigüedad, ha ido perdiendo especies debido a la escasez de ganadería.

En la localidad llanisca de Parres, casi una veintena de perros, sin importar raza o tamaño, y dos gatos recibieron ayer la tradicional bendición de San Antonio Abad. Este año, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, se echaron de menos los burros, conejos, hámsters, periquitos y otras especies animales que en anteriores ediciones acaparaban las miradas de los habituales. Según Raquel Díaz-Caneja, una de las vecinas organizadoras, es el primer año que vienen solo perros y gatos. En su opinión, «porque la vida del campo como siempre se conoció se está acabando».

Eloy Romano, que acudió al templo para bendecir a sus perros Can, un pastor vasco, y Luna, una mestiza, recordó que «antiguamente traían hasta vacas, pájaros, gallinas, de todo. Los burros desde que murió Pepe Sobrino ya no se ven y eso que quedan 21». El párroco Florentino Hoyos ofició la misa entre ladridos. Junto a casi un centenar de personas, las mascotas presenciaron la homilía que fue cantada por el coro de Parres, en compañía del gaitero de la Banda L'Alloru de Balmori, Julián Herrero, quien puso la nota de asturianía, e hispanidad porque también sonó el himno de España, a la misa. Acto seguido, Florentino Hoyos, ayudado por Pelayo González, de 9 años, que le sujetaba el agua, fue bendiciendo una a una a mascotas y dueños. Rebeca Díaz-Caneja llevó a 'Musi', un felino siamés de 7 años, a recibir el agua bendita porque «es de una vecina pero como trabajaba lo traje yo que llevo viniendo 18 años aquí». 'Musi' acudió a la iglesia en un transporting de mimbre y recibió todo tipo de halagos.

Los niños de Parres no faltaron a la cita y fueron los que, en la mayoría de los casos, portaron a las mascotas. Alba Romano, con 'Can' y 'Luna', lamentó que «no pude traer a mi gatina porque todavía no se puede bendecir, no tiene un año. El próximo ya vendrá». Romano esperó ansiosa la bendición junto con sus amigos Marina Pelayo, de 4 años, y su hermano Noel, de 5, quien también comentó que «yo tengo una yegüa y un perro, 'Manolín'».

La más elegante, sin duda, de los asistentes perrunos fue 'Tula' a quien su dueña, Goya Cerezo, la atavió con el pañuelo verde de su protector y una correa con perlas. «Es un fosterrier y ya vino más veces», dijo. Raquel Díaz-Caneja sacó entonces las ofrendas vecinales. Tocaba pujar.

250 euros por las ofrendas

La subasta también fue distinta, según Díaz-Caneja. Las ofrendas más populares, la borona y el arroz con leche, no alcanzaron los 100 euros. El director de la rifa, Ricardo Gómez, 'Cardi', consiguió 41 euros por la borona rellena que había preparado Goya Cerezo y que adquirió el bilbaíno Iñaki Castañeda, quien desconocía este manjar. «Venimos a Poo, nos enteramos y nos acercamos». El arroz con leche, de Chichi Gómez, tampoco causó furor en la subasta. Al final, se lo llevó Sol Rodríguez, de Andrín, por 36 euros. Las nueces se rularon a 14 euros, también había limones, huevos a 13 euros y más productos elaborados para la ocasión. Al final, la recaudación llegó a los 250 euros y se destinarán a sufragar los gastos de la iglesia.

La hermandad de San Antón, en Piloña, también celebró esta tradició. A las once, comenzó la misa en la capilla de la Obra Pía, oficiada por el párroco de Infiesto, Manuel García Velasco, 'Lito'. Concluida, el cura salió al exterior para facilitar la bendición. Un pequeño grupo de propietarios con sus perros y un pequeño hámster, que bien tapado con una manta, descansaba placidamente en los brazos de su dueña, fueron los bendecidos. 'Popi', 'Spyke' o 'Babáu', entre otros, aguardaron por el agua bendita, pese a la gélida mañana. Después, Lito pronunció la habitual oración de San Antón, que se ha sabido adaptar perfectamente a los tiempos modernos. En sus palabras, aludió a diferentes situaciones de maltrato animal. Hace ya once años que se gestó esta tradición, gracias a Pablo Prida. Al finalizar, hubo comida en Sellañu con 81 asistentes reunidos por San Antón, garantía de salud y bienestar animal.