El procedimiento penal del programa Llanes Ayuda Solidaria sigue abierto

Las presuntas irregularidades que se pudieron cometer en el programa Llanes Ayuda Solidaria fueron denunciadas por el actual gobierno de Llanes ante el Tribunal de Cuentas y ante la Justicia. El primer organismos ya se ha pronunciado, manifestando que no aprecia que este programa benéfico haya casuado daños patrimoniales a los fondos públicos del Ayuntamiento ni tampoco indicios de responsabilidad contable. La segunda aún tardará un tiempo en hacerlo.

Y es que el proceso judicial por la vía penal sigue abierto y fuentes oficiales aseguraron ayer a este diario que para el próximo mes de febrero están previstas la realización de nuevas diligencias de investigación sobre esta causa en la que se encuentran denunciados un edil y una exconcejal del Partido Socialista llanisco.

El Tribunal de Cuentas es un órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, que depende de las Cortes. El Ayuntamiento de Llanes presentó ante este organismo una denuncia el 20 de octubre de 2015, formulada por el alcalde, por «un presunto daño patrimonial sufrido por dicha corporación al haber concedido ayudas sociales sin que haya un listado de beneficiarios, ni los productos que se repartían a cada uno de ellos, ni tampoco los criterios utilizados para la adquisición y posterior distribución de las ayudas».

En la resolución del Tribunal de Cuentas también se indica que se dio audiencia al Ministerio Fiscal y que éste «interesó la no incoación del presente procedimiento, al no apreciarse un menoscabo en los fondos públicos». Fuentes oficiales aseguraban ayer que este Ministerio Público es dependiente del propio Tribunal de Cuentas y que no se trata de la Fiscalía del Principado de Asturias, que está presente en las diligencias de investigación que se están realizando en el procedimiento penal abierto para determinar si se cometió algún tipo de delito en la gestión y entrega de las ayudas de este programa solidario.

Llanes Ayuda Solidaria repartió durante tres años ayudas por valor de 38.910 euros, de las que se beneficiaron una treintena de familias. De esta cantidad 22.13 euros se destinaron a pagar los recibos del comedor escolar, 9.102 fueron para la compra de libros y material educativo y 7.676 se dedicaron a la compra de alimentos, juguetes, ropa y calzado.