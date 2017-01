Las cámaras de vigilancia de Posada entrarán en servicio a partir de febrero

La empresa local Electrónica Chemo S. L., que la semana pasada resultó ser la adjudicataria para la instalación de seis cámaras en Posada, Nueva y la villa de Llanes, ha asegurado que los dispositivos de vigilancia de Posada no entrarán en funcionamiento hasta febrero. El responsable de la firma llanisca, Daniel Carrera, afirmó ayer que «ya le advertimos al Ayuntamiento de Llanes que la instalación no iba a estar en una semana como se anunció». En La Plaza, además, los operarios municipales tienen que abrir una zanja y preparar el terreno para la colocación de un poste elevado donde se instalarán los dispositivos de grabación. «Después, la empresa eléctrica tiene que conectar la luz y todos estos trámites, que tampoco dependen de nosotros, van retrasando la actuación así que hasta febrero no entrarán en servicio», estimó.

Desde el mismo día que el Ayuntamiento de Llanes les anunció la adjudicación de los trabajos, por valor de 5.980 euros, IVA incluido, los operarios de Electrónica Chemo han estado trabajando sobre el terreno. Hoy por la tarde, en principio, colocarán ya el primer equipo de grabación en la avenida principal, la carretera AS-115 que atraviesa esta localidad llanisca, en dirección a Turanzas. El objetivo de este dispositivo será controlar a los vehículos que entran y salen de Posada por esta vía. La próxima semana, según los planes de Electrónica Chemo, esperan poder dejar lista también la zona de La Plaza.

El alcalde de barrio, Miguel Ángel Villaverde, mostró su satisfacción por la «rápida actuación» del alcalde llanisco, Enrique Riestra, en la contratación de las cámaras para calmar a los comerciantes de Posada, víctimas de siete robos en poco más de un mes, dos de ellos se produjeron en los mismos establecimientos que habían sido asaltados a mediados de diciembre.

El responsable de la instalación asegura que «hay trámites que no dependen de nosotros»

El representante vecinal aplaude a Riestra por su «rápida actuación» en la contratación

Dos dispositivos en La Plaza

Villaverde también aplaudió que «finalmente vayan a colocar dos cámaras en La Plaza para captar ambos sentidos de la vía». El portavoz afirmó también que la presencia de la Guardia Civil y la Policía Local en Posada también se ha visto «reforzada» en la última semana. «Parece que la preocupación que manifestamos se ha atendido. El Ayuntamiento de Llanes parece que se ha tomado las cosas en serio», valoró. El propietario del estanco, Luis Carrera, uno de los comerciantes que fue asaltado en dos ocasiones en menos de un mes, se mostró también satisfecho de la tranquilidad que se respira estos días en la población aunque, en su caso, se plantea reforzar aún más la seguridad en el establecimiento tras haber perdido en los últimos dos asaltos casi 18.000 euros. En su caso, las imágenes grabadas del robo han permitido a las fuerzas de seguridad llaniscas conocer que, en su caso, fueron tres individuos «de unos treinta años y muy ágiles», según apuntó Carrera, «que en cuatro minutos se llevaron un gran botín». La Policía Judicial de Llanes, que instruye la investigación de los robos de Posada, continúa indagando para detener a los asaltantes de estos comercios. Según la Guardia Civil, sospechan de que se trata de una banda organizada y los comerciantes creen que el informador «es de aquí».

Villaverde también agradeció a la edil de Hacienda y Urbanismo, Marián García de la Llana, que «vaya a trasladar a Adif la propuesta vecinal de tratar de eliminar varios pasos a niveles existentes en la población.