«Ya es hora de que tengamos calles», dice el alcalde de barrio

El alcalde de barrio de Posada, Miguel Ángel Villaverde, mostró ayer su malestar porque «ya es hora de que tengamos calles en Posada». Villaverde criticó que «celebramos el año pasado el concejo público donde se aprobaron casi una treintena de nombres para las calles y seguimos a la espera. Entregamos la propuesta al Ayuntamiento de Llanes, al parecer hay 19 alegaciones particulares, gran parte corresponden a vecinos que no están censados ni aquí, y aún no sabemos nada».

El representante vecinal explicó que «formamos una comisión con catorce residentes de la parroquia y no creo que haya que darle más vueltas. Parte de las calles han sido nombres propuestos por el Ayuntamiento y las otras por los vecinos. Este retraso en la aprobación de este callejero no es ni medio normal».

Villaverde explicó que la junta vecinal de Posada acordó que la localidad no aceptaría nombres propios ni del santoral para evitar así futuros cambios. «Porque no es plan de que una vez tengamos nombrados los viales vayamos a cambiarlos en la siguiente legislatura porque no son del agrado de los próximos gobernantes, por ejemplo. Queremos denominaciones de aquí como la Vega o La Rectoral», dijo. Una vez aprobada la denominación de las calles se pondrá fin a una situación que viene ocasionando molestias a los vecinos por no disponer de una dirección postal.