El PSOE de Ribadesella reclama mejoras en el Camino de Santiago

El Partido Socialista de Ribadesella lamenta el estado de abandono que presenta el Camino de Santiago a su paso por el concejo y reclama la mejora de los tramos más deteriorados. Según explicó el concejal Secundino Díaz Cayuela, la ruta «está impracticable en la parte oriental, con numerosos charcos entre Toriellu y Cuerres», mientras que la parte occidental, «entre Vega y Abeu hay mucho matorral que habría que desbrozar urgentemente».

La oferta del Camino de Santiago ha sido la elegida por el Ayuntamiento de Ribadesella para viajar este año a Fitur. En Madrid se repartirán 500 conchas de peregrino con el eslogan 'Ponte en camino, Ribadesella te espera'. Otras 1.500 se entregarán en la Oficina de Turismo local a los caminantes que atraviesen el concejo dirección a Santiago. Al PSOE le gusta el recurso elegido. «El año pasado, a propuesta nuestra, se llevó la Fiesta de las Piragüas y este año se ha optado por el Camino de Santiago, algo que nos parece bien porque debe potenciarse», añadió Cayuela.

Sin embargo, el concejal lamentó una vez más la falta de comunicación hacia los grupos de la oposición. «Una vez más no hubo ninguna comisión informativa para hablar de este tema y una vez más nos hemos enterado a través de los medios. Es que ni las asociaciones empresariales lo sabían. Es una vergüenza. No sé que les cuesta informar a los grupos», censuró.

Por otro lado, en torno al proyecto de presupuestos presentado por Foro Asturias para el año en curso, el PSOE pidió «una vuelta» para que la bajada del 4% en el capítulo de ingresos no repercuta íntegramente en la partida de inversiones directas. «Dejar de recaudar dinero no tiene por qué significar dejar de invertir. Si dejamos de recaudar 320.000 euros no se puede quitar todo de la partida de inversión porque año tras año vemos que hay superávit. Es decir, hay partidas que no se están gastando así que es en éstas donde hay que aplicar los recortes, no solo en las inversiones», explicó Cayuela.

El proyecto de presupuestos presentado por Foro Asturias para 2017 reduce los ingresos a 8.115.745 euros, destinando 424.300 euros a la inversión. En este capítulo destacan dos actuaciones por encima del resto, la creación de una senda peatonal a lo largo de la avenida de Tito Bustillo, por importe de 150.000 euros, y la construcción de una nave para el departamento de obras en el Polígono de Guadamía, por otros 100.000 euros.