La concejala de Educación dice que desconoce las necesidades de la escuela de Posada

La concejala de Educación, Marisa Elviro, aseguró ayer que «la única queja que recibí de la Escuela Infantil de Posada fue de una madre que me transmitió que no tenían agua caliente». Elviro aseguró que nadie de la dirección del centro se puso en contacto con el Ayuntamiento de Llanes para transmitirle las graves deficiencias en el centro infantil que denunció el PSOE llanisco el pasado viernes, a través de un comunicado. Elviro aseguró que «el termo del agua caliente se estropeó en octubre. Fueron unos trabajadores a arreglarlo y la reparación no funcionó. Ahora estamos esperando que llegue el nuevo para instalarlo y así se hará. Pero fue lo único. Nadie de la dirección me comentó nada de que faltase material o mobiliario específico».

La concejala se pondrá mañana en contacto con la dirección del centro escolar de 0 a 3 años, con capacidad para 38 menores, para pedir explicaciones de, según dijo, «porqué no se comunicó en primera instancia» de las situaciones que enumera el PSOE. La edil lamentó esta situación porque «que se ponga en conocimiento del PSOE sin habérselo comunicado antes al concejal responsable. Y si pasó mientras estuve de vacaciones pues haber dejado el recado en el Ayuntamiento pero a mí nadie me transmitió nada y desconocía esta situación». Elviro aseguró que «lo correcto es hablar conmigo y si no soluciono nada y no lo atiendo pues entonces ponerlo en conocimiento de la oposición». La concejala reprochó las formas de la directiva escolar de Posada porque «no es forma de proceder cuando hay un problema».