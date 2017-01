El nuevo edificio del IES de Cangas se construirá pegado al muro del centro

La empresa madrileña Código Arquitectura, Sociedad Limitada Profesional de Arquitectos, adjudicataria de la redacción del proyecto para la demolición, rehabilitación parcial y nueva edificación del inmueble del Instituto de Educación Secundaria (IES) Rey Pelayo de Cangas de Onís ya ha decidido el futuro emplazamiento donde erigirá el nuevo aulario. Fue en septiembre del 2014 cuando se detectaron daños estructurales en el edificio ahora liberado y esta situación obli gó a su desalojo. Desde entonces, unos 200 escolares imparten las clase en unas casetas portátiles emplazadas en el patio.

La empresa barajaba, según explicaron desde la Consejería de Educación y Cultura, tres ubicaciones para levantar el nuevo edificio pero los inconvenientes surgieron al comprobar que la mayor parte del recinto escolar está «limitado» por afecciones a Patrimonio, al lindar con el Dolmen de la Capilla de Santa Cruz, por un lado, y con el río Güeña, por el otro, donde la Confederación Hidrográfica del Norte ha marcado el terreno que puede ser zona inundable. Según el director del IES, Benjamín Argüelles, «es el caso del Jardín Botánico, a la espalda de uno de los edificios que tenemos, que figura como área que se puede inundar si se desbordase el río». Argüelles reconoce que «es complicado porque tenemos muchas limitaciones técnicas, casi no nos podemos mover».

El director cangués recibió la semana pasada la convocatoria para una reunión en la Consejería de Educación y Cultura. El martes tendrá lugar esa cita. Espera conocer directamente los avances del proyecto y también los plazos. Desde el Principado, indicaron que la redacción del proyecto «va conforme a los plazos marcados». La concesionaria tenía cinco meses para presentar el proyecto al Gobierno regional.

Será entre abril y mayo cuando la Consejería disponga del documento para poder licitar las obras, proceder a su adjudicación e iniciar los trabajos. El director del centro comentó que «cualquier sitio del patio escolar nos vale porque la idea es pensar en hacer un proyecto global, no un solo edificio aislado». Argüelles explicó que el instituto cuenta con un total de cinco inmuebles y la idea es «racionalizar el conjunto» porque tras la edificación de este nuevo equipamiento vendrá «la mejora del resto» de forma que «vamos a tener que ir liberando espacios y trasladándonos durante el tiempo que dure la reforma global».

Años de incomodidades

A su entender, «es como un pequeño barrio. Dejamos sin uso cierta parte para poder utilizar otra. No puede quedar un departamento docente sin medios. Va a afectar a todo el centro al final». Esta sucesión de obras, de la que espera conocer más detalles en la reunión del martes, se prolongará durante años. Argüelles no sabe cuanto tiempo será pero reconoció que muchas familias ya están desesperadas. «Estamos pagando el precio en incomodidades. Aunque intentamos que nuestros alumnos estén en las mejores condiciones ya es mucho tiempo el que llevamos así, los procesos son lentos y hay familias que no lo entienden. Es un tema donde se mide un poco la capacidad de esfuerzos a largo plazo que puede tener la gente», dijo.

Un total de 26 empresas concurrieron al concurso para hacerse con el proyecto de demolición y rehabilitación del edificio de Secundaria. Aunque la actuación tenía un precio de licitación de 172.408,56 euros, sin IVA, finalmente se adjudicó por casi tres veces menos, 59.825 euros. El centro acoge a 510 alumnos de Cangas de Onís, Parres, Ponga, Amieva, Onís y Cabrales.