El Ayuntamiento de Parres liquida el préstamo del pago a proveedores

La gestión económica que se está haciendo en el Ayuntamiento de Parres en los últimos años ha permitido a este consistorio alcanzar una línea de estabilidad presupuestaria que en 2012 se veía lejana. Fue en aquel año cuando el Ministerio de Hacienda rechazó el Plan de Ajuste presentado por este ayuntamiento para hacer frente al préstamo de 551.000 euros que solicitó para liquidar las deudas que tenía con sus proveedores. Fue el único consistorio asturiano al que Hacienda le rechazó su plan de ajuste para concederle este crédito.

Incluso fuentes próximas al Gobierno central llegaron a especular con la posible intervención de este ayuntamiento del Oriente por parte del Ejecutivo de Rajoy. El entonces alcalde, el socialista Marcos Gutiérrez Escandón, cargó duramente contra la actitud del Gobierno de Madrid, ya que aquel primer plan tenía «una contención del gasto importante». Lo que no se hicieron fueron recortes en personal, ni subidas de impuestos a los vecinos. Aquel era un documento en el que cuadraban los números pero no se hacían grandes recortes, algo que no gustó en la capital española.

Este ayuntamiento elaboró por orden del Ministerio un segundo plan de ajuste, respetando tres líneas rojos (mantenimiento de los servicios públicos, de las subvenciones a las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro y no subida de impuestos). Aquel documento ya recibió el visto bueno del ministerio y se comenzó a aplicar a finales de la legislatura pasada.

Y se ha seguido con tal eficacia que en apenas dos años desde que comenzó la amortización del préstamo el Ayuntamiento de Parres ha logrado liquidarlo, cuando el plazo previsto era de una década.

El acuerdo para liquidar este préstamo que el Ayuntamiento tenía con Bankia (el Ministerio fue quien decidió con qué entidad bancaria se suscribía), tuvo lugar el pasado 30 de octubre. El actual alcalde de Parres, Emilio García Longo, explica que «se ha hecho un esfuerzo muy importante para mejorar la situación» que se venía desarrollando desde la anterior legislatura. Un esfuerzo que el alcalde atribuye al conjunto de los parragueses, ya que aquel programa incluía medidas que no gustaban y que se espera que fuesen temporales, como las aplicadas al Certamen de la Castaña.

Esta línea marcada por la estabilidad presupuestaria ha permitido al consistorio liquidar otro préstamo que tenía suscrito con el BBVA y que ascendía a 100.000 euros. Ahora le quedan pendientes solo dos, que suman un importe de 521.000 euros, tienen un plazo de amortización hasta 2026 y el Ayuntamiento abona cada ejercicio por estos créditos 72.000 euros. «Lo que hemos hecho en estos años ha sido controlar los ingresos y los gastos al máximo y priorizar mucho», explica García Longo, quien aunque indica que la situación económica del Consistorio se ha «normalizado», y añade que «seguimos proyectando las actuaciones con rigor con la estabilidad presupuestaria como marco para garantizar la prestación de los servicios».

Por otro lado el Ayuntamiento de Parres trabaja ya en la elaboración del presupuesto municipal para este 2017. La voluntad del equipo de gobierno es poder llevarlo a pleno para su aprobación durante el próximo mes de febrero. Aunque aún no han trascendido aspectos como las actuaciones previstas en el capítulo de inversiones, ni el montante al que ascenderán las cuentas (es necesario conocer antes los datos de la liquidación del ejercicio económico de 2016 para ultimar estos aspectos), es previsible que las cuentas sean ligeramente inferiores a las del pasado año, que ascendieron a 4,8 millones de euros.

El motivo de este descenso es la reducción del 30% en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una de las principales fuentes de ingresos municipales, después de que el propio Ayuntamiento solicitase la revisión de los valores catastrales de los inmuebles del concejo, al estar éstos desfasados con la realidad actual.

La norma del techo de gasto, que impide aumentar el presupuesto más de un 1,5% del presupuesto ejecutado del año anterior, también condiciona en gran medida las cuentas para este 2017.