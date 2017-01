Colunga celebra mañana un pleno para aprobar el presupuesto local de este ejercicio

La corporación municipal del Ayuntamiento de Colunga celebrará mañana, a las 12 horas, el pleno extraordinario para tratar de aprobar inicialmente el presupuesto municipal de este ejercicio. Éste será el cuarto punto del orden del día de una sesión donde, entre otras cosas, el gobierno municipal pretende rectificar, de manera inicial, el Inventario Municipal, aprobar provisionalmente la modificación de las normas subsidiarias de los denominados como Campamentos Turísticos. El pleno también dará el visto bueno a la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas y debatirá sobre la constitución del Consejo Sectorial de Promoción de la Salud.

En cuanto a los presupuestos previstos para este año, el montante global asciende a 3.861.000 euros. Al parecer, se trata de una cifra inferior a las cuentas del 2016 porque, según aparece justificado en el informe municipal, en este ejercicio no se incluyen las cifras de los talleres de empleo. El portavoz de Foro, Miguel Hornillos, calificó el presupuesto previsto para el 2017 como «continuista». Hornillos echó en falta «partidas para desarrollar el Plan General de Ordenación (PGO)» y advirtió de que «los ingresos van a la baja».

El portavoz forista argumentó que «tras un primer vistazo, el proyecto de presupuestos que ha desarrollado el grupo municipal socialista no me llama la atención. Prácticamente es un corta y pega del que hemos tenido este año 2016, tanto en partidas como en consignaciones». Sin embargo, el concejal apuntó que «tengo todavía que revisar bien, partida por partida, el proyecto y ver qué actuaciones se pretenden ejecutar». En este sentido, Miguel Hornillos criticó la ausencia de «una mayor inversión para poder acometer aquellos proyectos importantes que el concejo tiene pendientes desde hace tiempo y que todavía no se han puesto en marcha pese a la presión vecinal».