Foro insiste en pedir un referéndum en Cabrales para salir del Parque Nacional

Una mayor participación vecinal en la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, más consultas a los vecinos sobre las prioridades, inversiones útiles, más igualdad en la distribución de los recursos económicos y menos limitaciones para los ganaderos y para la práctica deportiva en los terrenos cedidos a la institución. Son algunas de las medidas que reclamó ayer el concejal cabraliego de Foro, Fernando Nava, para dejar de insistir en la necesidad de convocar un referéndum en Cabrales. Con esta consulta pretende pulsar la opinión vecinal sobre la permanencia o la salida del concejo de la institución que gestiona los Picos de Europa.

«Cada vez me lo planteo más, no veo problema en hacerlo y la gente en la calle me dice que para adelante». El edil consideró «interesante» conocer el sentir de los vecinos afectados ante la situación actual que, según denunció, están sufriendo. Y dirigió sus comentarios como respuesta al director de la vertiente asturiana del Parque de los Picos, Rodrigo Suárez Robledano, a quien según Nava, «debería importarle más que la gente que vive aquí tenga, por lo menos, voz en el Parque». En su opinión, «deberían intentar ayudarles». Para ello, explicó que su formación política se planteó el referéndum que «sería bueno para todos». Nava cree que así la dirección del espacio protegido «sabrá si los vecinos están cómodos y, sino es así, verán en qué pueden mejorar».

Al responsable municipal de Foro no le dijeron mucho las aportaciones del Parque al concejo, que enumeró Robledano ayer en EL COMERCIO. «Dice que se hicieron muchas cosas y en parte sí pero también hay muchas otras que quedaron incompletas como en Sotres donde los cables del tendido eléctrico siguen colgando de los postes o en Bulnes donde solo arreglaron 160 metros de un camino y el acceso del funicular al pueblo de arriba sigue sin estar acondicionado. Tampoco se pueden calificar como inversiones las labores de mantenimiento de pistas o rutas de montaña, como es el caso de contabilizar la reparación del argayo caído en la Ruta del Cares», valoró el edil forista, quien entre otras cosas, echó en falta «un mayor esfuerzo en el mantenimiento de las pistas» y criticó «la falta de señalización en los caminos de Cabrales».

Fernando Nava reclamó «prioridad» para las inversiones previstas en el 2017 sobre todo «para las pistas más conflictivas» refiriéndose al acceso a Bierru, en Tielve, al de Pandébano o al de Tobaos porque «están intransitables». El edil echó en falta en la carta remitida por Robledano alusiones al «mantenimiento de los usos tradicionales de la pesca y la ganadería porque como no las mantiene». También criticó que al director «le da igual que el lobo mate 300 ovejas pero ellas mantienen los pastizales del Parque». En definitiva, según dijo, «son muchas cosas pero el mantenimiento de pistas a esta altitud debe ser mayor». Y pidió a la institución que «ponga de su parte» porque «tienen abandonados los accesos a pastizales que necesita la gente que vive de la ganadería y que rebajen las limitaciones, un problema serio».

En sintonía se expresó la concejal de Somos Cabrales, Elena Martínez, quien no se postuló abiertamente a favor del referéndum pero considera que «algo hay que hacer, está claro». Martínez reclamó «lo mismo que tienen otros concejos del Parque». Se refirió así a la ausencia en Cabrales de un Centro de Interpretación o una «buena señalización, como sí tiene Covadonga» porque, según dijo, «en Cabrales hay muchas deficiencias, a la vista están. Son visibles».

Rechazo del alcalde

El alcalde de Cabrales, el popular, Francisco González, afirmó que «no soy partidario de un referéndum, eso es relativo. No puede ser» pero reclamó que «nos hagan más caso como población dentro del Parque». Explicó que «debido a las altísimas restricciones hay vecinos a los que no les interesa estar dentro pero un referéndum es un tema muy particular». En su opinión, el Parque Nacional debe aumentar sus recursos con los concejos afectados. «Tiene que notarse ser un Parque Nacional», indicó. Y añadió que «no es normal que de seis concejos que somos todos protestemos por la escasez de ayudas, será por algo».

González reclamó el aumento de los recursos porque «tenemos más visitantes y aumentan los gastos», más mantenimiento, mayores controles de animales salvajes, más infraestructuras y ayudas para los ganaderos así como para la instalación de nuevos negocios en el concejo.