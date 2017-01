La concejala, Marisa Elviro, se reúne con la directora del centro

Mientras esto sucedía en Posada, la directora de la escuela infantil se traslaba a Llanes para reunirse con la concejala de Educación, Cultura y Deportes, Marisa Elviro, para que la edil conociera de primera mano la actual situación. Elviro ya advirtió el fin de semana de que iba a reunirse con la directora del centro para saber, sobre todo, porque los familiares habían advertido de las deficiencias primero al partido de la oposición antes de reunirse con ella directamente. Los padres y demás familiares de los menores de la escuela de Posada quisieron dejar claro, en respuesta a la edil llanisca, que «esto no es un tema político» y demandaron una solución lo más urgente posible, por lo menos, para el problema del agua que presenta la escuela. Otra de las quejas que hicieron público fue las cuotas. «Hay un descontrol. Cuando un administrativo del Ayuntamiento de Llanes está de vacaciones no nos pasan las cuotas o nos pasan varias juntas», indicaron. Los padres y el resto de familiares presentes en la concentración de ayer advirtieron de que «volveremos a hacer otra, enfrente del Ayuntamiento de Llanes, si en un par de días no nos dan una solución». Otra de las necesidades es la colocación de una red en una roca del patio.