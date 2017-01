Protesta de los padres de la escuela de bebés de Posada

La falta de agua caliente desde principios de año motivó ayer una concentración silenciosa a las puertas de la escuela infantil municipal de 0 a 3 años de la localidad llanisca de Posada. Una docena de familiares de los treinta menores que actualmente tiene el centro denunció así las «graves deficiencias», según la portavoz del colectivo, Naiara Gutiérrez, que presenta la guardería. «Es muy grave. Hubiésemos aguantado pero la falta de agua caliente ya fue la gota que colmó el vaso», dijo, porque «las educadoras no tienen más remedio que lavar el culo a los críos con agua fría».

El problema del agua, según contaron, comenzó en octubre. La dirección del centro, explicó Gutiérrez, comunicó al Ayuntamiento de Llanes la avería de la caldera y los funcionarios municipales fueron a arreglarlo hasta en dos ocasiones. «Vinieron y anduvieron con el bombo pero ya sabían que no había quedado bien y ni se molestaron en llamar a ver si funcionaba o no. A principios de enero ya nos volvimos a quedar sin agua caliente y así seguimos. Esto fue lo que precipitó nuestras críticas, porque es lo que más nos preocupa y nos urge», explicó Gutiérrez, en opinión de quien «el Ayuntamiento tenía que haber tenido un plan B y no esperar ni un solo día a que los niños se quedasen sin agua caliente».

La concejala de Educación, Cultura y Deporte, Marisa Elviro, según Gutiérrez, era conocedora de esta situación porque «el jueves pasado fue a decirle que no teníamos agua caliente». La representante de los familiares de la guardería municipal de Posada, alguno de los cuales paga casi 300 euros al mes por la plaza, aseguraron que se sienten «indignados» con esta situación y hay quien no descartó incluso «sacar al crío de la escuela hasta que esto no se solucione porque para estar así». Advirtieron de que «se trata de una población muy vulnerable». Una de las madres allí presentes, explicó que «el año pasado los teníamos que tener con la chaqueta puesta en clase porque no tenían calefacción».

Suelos levantados, «con el peligro que esto entraña ya que se trata de niños que en muchos casos están aprendiendo a caminar», según puntualizó Gutiérrez, material que no se renueva o que aportan entre los padres y las propias educadoras infantiles, el mal funcionamiento del telefonillo de la puerta o el deficiente aislamiento de las ventanas «por las que entra el frío y las educadoras tienen pegadas con celo para proteger del aire a los pequeños», son solo algunas deficiencias que enumeraron los familiares. «Esto es un descontrol absoluto», afirmó Gutiérrez.

Otro de los problemas con los que se encuentran las familias es que «tenemos dos educadoras menos que hace un año y van a entrar ahora nuevos bebés». Naiara Gutiérrez y Sonia Toriello, entre otras, alzaron la voz para exigir al ayuntamiento un refuerzo en el personal porque «ahora mismo tienen a tres educadoras y la directora que hoy (por ayer) tuvo que ir a ver a la concejala porque ella no puede venir a conocer el estado del centro». Dijeron que el día 21 de diciembre avisaron al consistorio de esta baja que se formalizó el día 13. «Tuvieron tiempo para reemplazarla y no hicieron nada», explicaron.