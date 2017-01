Colunga invertirá este año 90.000 euros para licitar la redacción del PGO

El presupuesto municipal de Colunga quedó ayer aprobado inicialmente por el pleno municipal y sirvió de escenario para confirmar la intención del gobierno socialista de avanzar este año en la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) paralizado por el Colegio de Arquitectos de Asturias hace casi dos años . El alcalde, Rogelio Pando, confirmó la consignación en las cuentas previstas para este año de una partida de 90.000 euros, que será el importe de la licitación para la redacción del Plan. «Si se quedase corto, incrementaríamos más esa partida», explicó. Y matizó que «tenemos que hacer un proyecto para sacarlo a concurso y dependemos del personal local por lo que no sabemos a cuanto ascenderá».

La ausencia en Colunga de un Plan General, según el regidor municipal, no limita el crecimiento del concejo. Según Pando, «quien quiera puede construir. Tenemos unidades a la venta. El concejo no está esperando por el PGO, sigue habiendo terreno y parcelas. Por eso no se para de construir». Expresó además su deseo de que el concejo sea atractivo para las empresas. «Con el PGO va a haber un polígono industrial pero no hay peticiones de empresas para instalarse. Si hubiese presión por venir, podríamos haber adelantado algo», indicó.

Esta partida de 90.000 euros para el PGO va incluida en un proyecto presupuestario para Colunga que asciende a 3.861.637, 5 de euros y que ayer contó únicamente con el respaldo de los seis votos a favor del propio partido socialista, que presentó el proyecto. Los cuatro concejales del PP y el único de Foro se abstuvieron.

Las cuentas del concejo incluyen por primera vez una partida de 4.000 euros para Juventud

Los populares porque «no trae dinero para inversiones» y se basa en gasto corriente, según explicó su portavoz, Cristina Alonso. Y Foro, según el concejal, Miguel Hornillos, porque «está vacío de contenido».

Ahora, el próximo paso será la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para salir a exposición pública durante quince días. Durante este periodo, los ciudadanos podrán presentar alegaciones y si el plazo finaliza sin reclamaciones, las cuentas de Colunga para el 2017 se podrán aprobar sin necesidad de volver a pasar por sesión plenaria.

De los 3,8 millones de euros que tendrá de presupuesto el concejo este año, la mayor parte, 3.716.916,5 euros son gastos. De personal son 1.667.168,5 euros, de bienes corrientes y servicios figuran 1.875.205 euros, los financieros ascienden a 1.540 euros y 5.818 euros corresponden al fondo de contingencia. Por el contrario, en el capítulo seis de inversiones figuran 144.721 euros. De ahí, las críticas de la oposición socialista que el alcalde justificó las cuentas alegando que «la mayor parte del gasto es genérico, en personal, y luego están los gastos fijos». Sobre la escasez de inversiones, Pando explicó que «esa partida es para las necesidades que puedan surgir» y lamentó que «no tengamos un millón de euros para invertir» aunque manifestó que «tendremos alguna subvención de otros organismos». A renglón seguido, destacó la importancia de que «no subimos los impuestos ni hay incrementos en partidas», en alusión al capítulo de ingresos.

En este punto del debate presupuestario, Hornillos echó en falta que el proyecto no reflejase la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en un 4%, que apreciarán los vecinos en sus próximos recibos, «600 actualizaciones de 200.000 euros, dijo. El alcalde le respondió que lo harán en el próximo. En inversiones, se contemplan casi 100.000 euros «para necesidades que surjan», dijo Pando que rechazó que fuera parte para arreglar las escaleras del lavadero porque «corresponde a Costas del Estado» ni para alumbrado de Lastres, que «se está probando y se mejorará». Otra de las preguntas del PP fue porque Colunga no optó a una ayuda para una feria ganadera. Pando dijo que «los ganaderos están dejando de ir» pero «nosotros seguiremos celebrándolas».

Por primera vez en la historia municipal del concejo, el presupuesto incluyó una partida específica para Juventud. Se destinan casi mil euros para adecuar la Nave del Artesano para talleres juveniles y otros 3.000 euros para dinamización.