Llanes asegura que subsanará las deficiencias en la escuela de 0 a 3 años de Posada

El Ayuntamiento de Llanes tiene ya en marcha los trabajos para subsanar las deficiencias existentes en la escuela de 0 a 3 años de Posada. Por el momento se está tratando de reparar la bomba de agua caliente que surte al centro, la cual está dando problemas desde el pasado octubre. Desde el equipo de gobierno de Llanes indicaron ayer que, en caso de que no se logre subsanar de forma definitiva estos defectos, se procederá a sustituir esta bomba por una nueva.

Los concejales Marisa Elviro y Juan Carlos Armas indicaron ayer que también está previsto actuar sobre los problemas existentes en algunos de los ventanales, así como dotar de una entrada propia a esta escuela de 0 a 3 años, ya que en la actualidad comparte acceso con el colegio Valdellera.

La edil de Educación lamentó no haber tenido conocimiento antes de estas deficiencias por medio de la propia dirección del centro, aunque indicó que, a partir de ahora, y tras la reunión mantenida, la comunicación va a ser directa.

Los concejales del gobierno llanisco también se refirieron al hecho de que los profesores del centro no vayan a poder comer la comida que se prepara en esta escuela.Según indicaron, al adherirse al convenio de los trabajadores del Ayuntamiento esta es una cuestión que no se contempla y un privilegio del que no gozan el resto de los trabajadores municipales del Consistorio llanisco. Los empleados sí podrán comer en el centro, pero no los alimentos que se preparan cada día en el colegio y por los que los padres de los alumnos pagan una cantidad.