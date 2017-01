La jueza ordena demoler «de forma inmediata» la ampliación del Kaype

Los trabajos de demolición que afectan a la parte ampliada del hotel Kaype deben comenzar «de forma inmediata». Así lo ordena en su último auto la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo, del 24 de enero y que ayer se dio a conocer a las partes. La jueza da además un «plazo de diez días» al Ayuntamiento llanisco para que remita a esta sala «informe justificativo del comienzo de las obras de demolición». Y advierte «al alcalde, así como al arquitecto municipal y al secretario, de que se les responsabilizará personalmente» de que se cumpla debidamente la ejecución de la sentencia.

La magistrada Pilar Martínez Ceyanes también indica además que en este caso no es preciso la emisión de una licencia municipal para proceder a la demolición. Explica en el auto que «cuando se trata de órdenes de ejecución, y sobre todo, cuando éstas dimanan de una resolución judicial que anula una licencia y ordena la demolición de la obra amparada en ella, no resulta precisa licencia urbanística formal». Eso sí, sí indica que el Ayuntamiento llanisco «habrá de emitir la resolución oportuna al directamente obligado para garantizar el inmediato comienzo de las obras de demolición, con apercibimiento de ejecución subsidiaria para el caso de pasividad o inexactitud en la ejecución, en los términos indicados por el secretario municipal en su informe».

La magistrada se refiere en su auto a los informes realizados por el secretario y la arquitecta municipal, a quienes preguntó por si existían razones técnicas que impidiesen realizar la demolición y por si el Ayuntamiento disponía de medios para acometer el derribo.

La magistrada pide que cesen las «disensiones» entre los funcionarios y las autoridades locales

Sobre estos documentos dice que, en el caso del informe elaborado por el secretario, el texto va «mucho más allá de lo que se le pedía». Se refiere a la posibilidad que apunta este funcionario de legalizar una parte de las obras de ampliación, algo que, según indica la jueza, el secretario «señala incluso como 'deber' del Ayuntamiento», y apunta a la posibilidad de que pudieran existir responsabilidades patrimoniales de no hacerlo. La magistrada indica en su auto que «ninguna eficacia cabe atribuir al contenido del informe del secretario en los extremos para los que no se había solicitado intervención». Y añade que «la imposibilidad de ejecución de sentencia ya ha sido desestimada despejando con ello toda duda respecto a la obligación de demoler las obras amparadas por la licencia declarada ilegal, tanto en las parcelas 16 y 17 como en la 29».

Cumplir la sentencia

La magistrada indica que el Ayuntamiento «está obligado a cumplir la sentencia en los términos que resultan de ella y de las sucesivas resoluciones dictadas por este juzgado». E insta a «prescindir de todas las consideraciones contenidas en el informe del secretario».

Sobre las dudas expresadas por la arquitecta, para las que pide colaboración en cuestiones técnicas, la jueza afirma que esta trabajadora municipal «debe limitarse a informar sobre el proyecto de demolición, así como vigilar la ejecución de las obras de demolición». Y le indica que, una vez ejecutado el derribo, se podrá comprobar si lo realizado se ajusta a «lo ordenado por la sentencia o han quedado instalaciones sin demoler».

Para la juez «resulta llamativo el absoluto protagonismo de los funcionarios del Ayuntamiento de Llanes en el desarrollo procesal de esta ejecutoria en detrimento del letrado consistorial y de la propia parte obligada a la demolición de las obras, cuando son las partes y no los funcionarios del Ayuntamiento los llamados a plantear incidentes procesales».

Además la magistrada manifiesta en su auto que «no cabe duda que los informes remitidos reflejan ciertas disensiones entre los funcionarios y autoridades del Ayuntamiento en orden a la ejecución de esta sentencia, disensiones que han de quedar superadas a fin de acomerte de una vez las obras de demolición pues lo que no puede consentirse es que, a día de hoy, la demolición no se ha iniciado sin que se haya alegado ni una sola razón para ello; al contrario en el informe técnico se refleja que 'el derribo del edificio de nueva ejecución no plantea ninguna objeción'».