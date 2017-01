Llanes creará una comisión de investigación para «poner fin» a los problemas en la Policía

El Ayuntamiento de Llanes va a crear de forma urgente una comisión de investigación sobre la Policía Local para «dilucidar lo que viene pasando en los últimos 20 años» en este cuerpo policial. Así lo avanzó ayer el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, quien presidirá esta comisión a la que se invitará a estar presentes a todos los partidos políticos con representación municipal. Serán convocados policías, exagentes y exdirigentes locales, entre otros

Esta es la primera medida que va a adoptar el ejecutivo llanisco con el objetivo de «poner fin» a los conflictos que se suceden en la Policía Local y que han desembocado en informes contradictorios y denuncias cruzadas entre el jefe de este cuerpo, un grupo de agentes integrados en los sindicatos Usipa y Sipla y otros policías. Estos enfrentamientos han desembocado en suspensiones del servicio y bajas laborales, además de generar un mal ambiente de trabajo.

Otra medida inmediata para tratar de encauzar la situación es la reunión que va a mantener el alcalde llanisco el lunes con el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo. Con el representante estatal quiere abordar «la situación insostenible de la Policía Local» de Llanes, pero también la ola de robos que ha vivido la localidad de Posada durante varias semanas de diciembre y enero. Este encuentro es previo a la celebración de la junta de seguridad.

A buen seguro en ese encuentro también se tratarán los problemas de falta de cooperación existentes entre una parte de los agentes del cuerpo municipal con la Guardia Civil, tal y como hizo saber al alcalde a finales del pasado julio el capitán de la Compañía de Llanes. Riestra manifestó ayer que estos problemas de coordinación «no son nuevos, vienen dándose desde siempre». «Algo debe haber detrás para que no haya (coordinación) y quien tiene que poner las soluciones no las pone», añadió. También indicó que no se ha adoptado medida alguna contra los agentes que presuntamente no atendieron la petición de colaboración de la Guardia Civil.

Sobre la decisión de suspender al jefe de la Policía Local durante 77 días por un presunto «mal funcionamiento del servicio», apenas unas jornadas después de que los agentes que representan a los sindicatos Usipa y Sipla, enfrentados al inspector, presentasen una denuncia por acoso laboral contra su superior y alertasen de «graves deficiencias» en el servicio, el alcalde manifestó que «hice lo que la ley y el sentido común me dictó y se le apartó para incoar un expediente de investigación». El expediente fue archivado y el jefe regresó a su puesto laboral sin que se tomase ninguna medida contra él al no apreciarse en su actuación «responsabilidad alguna». Esta suspensión fue llevada ante los tribunales por el jefe policial y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Oviedo determinó que la medida adoptada por el alcalde estaba «carente de base suficiente» y añadía que le resultaba «llamativa la discordancia entre la extrema gravedad de la decisión adoptada inicialmente con la inexistencia de responsabilidad alguna».

Enrique Riestra también anunció ayer que adoptará medidas legales contra Marcos Fernández, quien la pasada semana emitió un comunicado en calidad de secretario de Política Social de CCOO en el Oriente, en el que reclamaba «tolerancia cero» contra el acoso en el Ayuntamiento y salía en defensa del jefe de la Policía Local, al considerar que se trata de la víctima de este conflicto pero se le hace ver «como fuente del problema ante la opinión pública». El alcalde afirmó ayer que las acciones legales serán contra Fernández, no contra la organización sindical, «por atribuirse una representación en el sindicato que no tiene», algo que Riestra dijo que le habían asegurado desde la dirección de CCOO.