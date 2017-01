Alfonso Miyares se estrena en la bancada de la oposición

Alfonso Miyares se estrenaba ayer en la oposición como único integrante del grupo de los ediles No Adscritos, tras su expulsión de Vecinos por Llanes, y lo hizo con ánimo de traer al salón plenario un mayor clima de entendimiento y reducir los niveles de enfrentamiento existentes entre gobierno y oposición. «Voy a intentar ser el pegamento entre el gobierno y la oposición para que no haya tanta crispación», manifestó en su primera intervención.

En esta línea prosiguieron sus intervenciones. «Creo que aquí deberíamos traer propuestas constructivas. Cuando alguien propone algo bueno debería incorporarse y votar todos los concejales a favor. Eso sería algo bueno para Llanes», manifestó el No Adscrito, quien pese a su nuevo puesto en la oposición aseguró, en referencia a su rechazo a aprobar las cuentas de 2015, que «no voy a cambiar, voy a seguir señalando aquello que veo que no está bien y animo al alcalde a hacer las cosas de forma que no queden dudas». De hecho él fue el único edil que votó en cuenta de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2015.

«Enana»

Pero las buenas intenciones de Miyares no fueron suficientes para reducir la crispación entre el gobierno local y la oposición socialista, que quedó de manifiesto con una aparente errata en las actas de la sesión anterior. Marián García de la Llana cargó contra el PSOE por llamarla en el previo pleno, según el acta, «enana», algo que negó rotundamente el portavoz socialista. Tras analizar el acta todo pareció indicar que se trataba de un error de transcripción, aunque el alcalde justificó el enfado de la teniente de alcalde recordando que recientemente Herrero la había tachado de «rata política» en una rueda de prensa.