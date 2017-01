Llanes prevé sacar a contratación la próxima semana la redacción del PGO

La próxima semana. Esa es la previsión que maneja el gobierno de Llanes para sacar a licitación los trabajos de redacción del futuro Plan General de Ordenación (PGO) del concejo. Así lo avanzó en la tarde de ayer el regidor local, Enrique Riestra, durante la celebración del pleno municipal en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal socialista.

Tras la sesión plenaria el alcalde detalló que el contrato ya cuenta con los informes pertinentes de los técnicos municipales correspondientes y que la previsión es que la próxima semana pueda salir publicado el anuncio de la contratación de estos trabajos en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presupuesto de estas labores, según apunto Riestra, rondará los 300.000 euros, cantidad a la que habrá que añadir el IVA.

El alcalde llanisco también indicó que en los pliegos del contrato se va a establecer la necesidad de que el futuro equipo redactor que se haga con esta adjudicación siga las indicaciones del informe sobre participación ciudadana que estuvo elaborando la empresa Zuloark durante el pasado otoño en los pueblos de Llanes, un documento que se espera que se haga público también la próxima semana. Además deberá tener en cuenta el equipo redactor el documento de sostenibilidad ya elaborado.

El gobierno local aprobó las ordenanzas fiscales gracias al voto de calidad del alcalde

En cuanto al contenido del pleno municipal de ayer, el punto al que más tiempo dedicaron los concejales del Ayuntamiento fue al de la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. Finalmente las tasas de terrazas y de kioscos volverán a salir a información pública después de haber sufrido unas modificaciones sustanciales para que puedan ser consultadas por los interesados. Estas modificaciones son consecuencia de la normativa local que va a afectar a los chiringuitos de playa del concejo llanisco asentados en suelo de titularidad municipal (quedarán exentos los situados en suelo privado o en dominio público marítimo dependiente de la Demarcación de Costas).

Según explicó la edil de Hacienda, Marián García de la Llana, se ha optado por una tasa de 1.800 euros para estos negocios tras analizar otros modelos de municipios costeros con vocación turística. Según indicó la concejal, en Llanes se ha optado por gravar a estos negocios con la misma cantidad que se hace en el de San Vicente de la Barquera pero es, según afirmó, bastante más económico que el establecido para la riosellana playa de Santa Marina, el cual cifró en «12.180 euros» por temporada.

El debate entre el equipo de gobierno y la oposición socialista sobre las ordenanzas fiscales se centró en que los gobernantes no han incluido ninguna de las propuestas realizadas por el PSOE en el documento final. Por su parte Alfonso Miyares, edil No Adscrito, tampoco respaldó las ordenanzas porque, según recalcó, el acuerdo de gobierno alcanzado por Foro, PP y Vecinos por Llanes, formación a la que él pertenecía hasta que fue expulsado hace unas semanas, establecía «elaborar unas tasas municipales a partir de un presupuesto participativo». También apuntó que uno de los compromisos de gobierno era traer inversiones al concejo para fomentar la creación de empleo, algo que no se está cumpliendo. En su opinión, además, «algunas de las propuestas del PSOE tienen cabida en las ordenanzas», y lamentó que no se habla bajado, aunque sea de forma mínima, el recibo del IBI. Las ordenanzas salieron adelante gracias al voto de calidad del alcalde, ya que hubo empate entre los ediles del gobierno local y los de la oposición al estar ausente de la sesión una concejala del PP.

Defensa del interventor

Otro de los puntos centrales del pleno de ayer fue la aprobación definitiva de la cuenta de 2015. Miyares expresó una vez más sus dudas respecto a que pueda ser el interventor el que rinda las cuentas cuando la responsabilidad es del alcalde. Unas dudas que se acrecentaron tras las consultas que Vecinos por Llanes realizó al interventor municipal de Orihuela, Fernando Urruticoechea.

Desde los partidos del gobierno local salieron en defensa de la labor del interventor municipal y recalcaron que la Sindicatura de Cuentas permite que sea este funcionario quien se encargue de rendir las cuentas del ejercicio. «Las cuentas están bien y tenemos un gran interventor», destacó Juan Carlos Armas. Incluso Marisa Elviro, de Vecinos por Llanes, señaló que «la Sindicatura de Cuentas no refleja irregularidades ni tampoco el informe externo, por lo que no vemos razón de seguir insistiendo en el tema». Precisamente fue Vecinos por Llanes quien apuntó hace meses la posibilidad de llevar a los tribunales la aprobación de estas cuentas. Miyares ayer deslizó que esta es una cuestión que se puede trasladar al Ministerio Fiscal. «Siempre queda la Fiscalía para que investigue de oficio», indicó.

Informe sobre las cuentas

Sobre el informe sobre los presupuestos encargado por el alcalde a una empresa externa para analizar si existían irregularidades, ayer el regidor, a preguntas del PSOE, indicó que había sido pagado con dinero de las arcas municipales. No se pronunció al respecto la edil de Hacienda, pese a que los socialistas le recordaron el enérgico rechazo que realizó meses atrás respecto a que este documento fuese costeado con dinero público y no por Vecinos por Llanes. El alcalde aprovechó ese momento para levantarse y mostrar a los ediles del PSOE copias de contratos menores de asistencia jurídicas realizados por los gobiernos socialistas

El edil Juan Carlos Armas también aprovechó la sesión para comunicar que ha tenido conocimiento, gracias a Aqualia, respecto a que algunas localidades, caso de Pendueles, no están abonando la tasa de alcantarillado, mientras que otras vecinas como Buelna sí lo están haciendo.

Además Marián García de la Llana también comunicó que desde Adif «ven viable» mejorar el asfalto y el entorno del paso a nivel de Posada, pero añadió que los trabajos precisan un presupuesto destacado para realizar una intervención en profundidad. También añadió que en este organismo estatal consideran que la solución ideal sería suprimir este paso a nivel.